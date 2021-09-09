Расследования

«Сразу убивают»: бизнес волгоградского предпринимателя закапывают под контролем чиновников

Расследования 09.09.2021 19:23
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09.09.2021 19:23




Волгоградский предприниматель Виталий Кирдяшов заявил об уничтожении своего бизнеса, которое, по его словам, проходит под контролем чиновников администрации Дзержинского района. В качестве доказательства бизнесмен прислал в редакцию ИА «Высота 102» видеозаписи, которые зафиксировали, как грузовики сваливают на территорию рядом с его магазином грунт. Рядом с грузовиком стоял автомобиль с номерами районной администрации. «Камазы" сваливали грунт 1 и 7 сентября. Никаких документов мне не показывали. Водители заявили, что грунта у них много и они в ближайшее время завалят здесь все. Сказали, что действуют по указу районной администрации. С моим магазином решили расправиться окончательно – чтоб вообще к нему нельзя было подъехать. В 90-е годы было все понятно. Бандиты доили бизнес, но и работать давали. А сейчас бизнес убивают», - заявил предприниматель. 
Произошедшее стало продолжением событий, которые начались еще летом этого года. Напомним, 1 июля приехавшая к ГСК «Вельд» на ул. Землячки,47а, где находится автомобильный магазин бизнесмена, техника стала крушить асфальт и бордюр на территории, прилегающей к торговому объекту волгоградца. Перед началом работ к складу подъехала автомашина, откуда вышли двое мужчин, похожих на заместителей главы администрации Дзержинского района Сергея Блошкина - чиновника с такой же фамилией, что и у спикера Волгоградской облдумы, и Александра Варламова, что зафиксировали видеокамеры. По словам Виталия Кирдяшова, он показал им разрешительные документы на объекты, после чего они развернулись и уехали. А спецтехника начала демонтаж парковки, прилегающей к магазину запчастей. 
Предприниматель обратился с жалобой в прокуратуру. В надзорном органе нашли нарушения в действиях чиновников администрации Дзержинского района. 

Так, как сообщало ИА "Высота 102", по результатам проведенной проверки было установлено,  что, согласно распоряжению главы администрации района, изданного 23 июня 2021 года, собственник должен был демонтировать каменные блоки и стенку из каменных блоков, расположенные около ГСК «Вельд» по ул. Землячки, которые в администрации района посчитали незаконными объектами. Если бы это не сделал владелец, то с 1 июля снос был бы произведен в принудительном порядке силами МБУ «ЖКХ Дзержинского района». Однако демонтаж был проведен 30 июня, в нарушении установленных распоряжением сроков. Кроме того, выяснилось, что при сносе, который осуществлялся под руководством должностных лиц администрации Дзержинского района, техника уничтожила автостоянку и подъездной путь - объекты, которые вообще не фигурировали в данном распоряжении. 
В ответе прокуратуры сообщалось о вынесенном в адрес главы администрации Дзержинского района представлении в связи с вышеперечисленными фактами. Также рассматривается вопрос о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. Однако Виталий Кирдяшов до сих пор не знает, какое решение приняли в полиции по факту незаконного уничтожения автостоянки. 
В администрации Волгограда, куда информагентство ранее обращалось с редакционным запросом, уверяли, что снос проводился на законных основаниях. В мэрии утверждали, что огороженный подъезд к магазину располагался на земельном участке, находящимся в муниципальной собственности, без разрешительной документации. В связи с последними  событиями, которые развернулись вокруг магазина волгоградского предпринимателя, редакция ИА "Высота 102" направила новый запрос в администрацию города. 

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