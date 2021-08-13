Расследования 13.08.2021 19:34
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13.08.2021 19:34
Прокуратура нашла нарушения в действиях чиновников администрации Дзержинского района Волгограда, по распоряжению которых волгоградский предприниматель лишился парковки около своего гаража-склада, где у него находится магазин запчастей. Об этом сообщил ИА «Высота 102» Виталий Кирдяшов, приславший в редакцию ответ надзорного органа на его обращение. Так, по результатам проведенной проверки было установлено, что, согласно распоряжению главы администрации района, изданного 23 июня 2021 года, собственник должен был демонтировать каменные блоки и стенку из каменных блоков, расположенные около ГСК «Вельд» по ул. Землячки, которые в администрации района посчитали незаконными объектами. Если бы это не сделал владелец, то с 1 июля снос был бы произведен в принудительном порядке силами МБУ «ЖКХ Дзержинского района». Однако демонтаж был проведен 30 июня, в нарушении установленных распоряжением сроков. Кроме того, выяснилось, что при сносе, который осуществлялся под руководством должностных лиц администрации Дзержинского района, техника уничтожила автостоянку и подъездной путь - объекты, которые вообще не фигурировали в данном распоряжении.
В ответе прокуратуры сообщается также о внесенном в адрес главы администрации Дзержинского района представлении в связи с вышеперечисленными фактами. Также рассматривается вопрос о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки.
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», 30 июня этого года к гаражу-складу индивидуального предпринимателя Виталия Кирдяшова, расположенного на ул. Землячки, 47а, подъехала спецтехника, которая стала крушить бордюр и вспахивать асфальт. Перед началом работ к складу подъехала автомашина, откуда вышли двое мужчин, похожих на заместителей главы администрации Дзержинского района Сергея Блошкина - чиновника с такой же фамилией, что и у спикера Волгоградской облдумы, и Александра Варламова, что зафиксировали видеокамеры. По словам Виталия Кирдяшова, он показал им разрешительные документы на объекты, после чего они развернулись и уехали. А спецтехника начала демонтаж парковки, прилегающей к магазину запчастей.
В администрации Волгограда, куда информагентство обращалось с редакционным запросом, уверяли, что снос проводился на законных основаниях. В мэрии утверждали, что огороженный подъезд к магазину располагался на земельном участке, находящимся в муниципальной собственности, без разрешительной документации.
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