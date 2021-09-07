Расследования

Подозреваемого в избиении диджея в Волгограде задержали в Астрахани

Расследования 07.09.2021 17:35
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07.09.2021 17:35


Полицейские установили личность и задержали подозреваемого в избиении диджея DJ Gee в одном из ночных клубов Волгограда на улице Глубокоовражной. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, им оказался 25-летний житель Астрахани, который был в Волгограде в гостях, а после случившего уехал домой. Задержанный нигде не работает. Он доставлен в Волгоград для проведения следственных действий.
Нападение произошло в ночь с 4 на 5 сентября, когда иностранец под псевдонимом DJ Gee выступал в одном из увеселительных заведений. За отказ поставить песню его толкнули, завязалась драка, в ходе которой юношу ударили по голове колбой от кальяна, наполненной водой. Его госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами и порезами. Диджей рассказал о случившемся в своем Инстаграме.
В понедельник руководство клуба, где произошел инцидент, объявило о его временном закрытии, все брони, выступления и мероприятия отменены. Напавшему на иностранца грозит до семи лет лишения свободы, дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Известно, что DJ Gee приехал в Волгоград из Мозамбика и учится на 5-м курсе технического университета.
Фото: скрин с Инстаграм DJ Gee

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