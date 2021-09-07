Разработку стратегии оздоровления Дона доверят академикам и ученым





Обсуждение и выработку всех стратегических предложений по увеличению водности Дона и Цимлянского водохранилища могут доверить ученым и академикам РАН. Такое предложение озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на межрегиональном совещании по реализации плана мероприятий для развития водохозяйственного комплекса Дона.

Основная проблема Дона заключается в маловодье, период которого начался с 2000-х годов. Из года в год обводнение Донского бассейна снижается, в апреле прошлого года были зафиксированы аномально низкие расходы (20% от нормы) во время паводка. Уменьшение водотока влечет за собой засоленность Азовского моря, рост количества сине-зеленых водорослей, уменьшение численности рыбы, обрушение берегов и эрозии почв. Маловодье провоцирует проблемы в сельском хозяйстве, с обеспечением питьевой водой, затруднено судоходство.

На совещании Бочаров отметил, что восстановление защитных лесополос способно дать положительный экологический эффект. Он предложил вынести эту инициативу на обсуждение в правительстве, чтобы ее включили в федеральную программу по оздоровлению Дона.

«Сегодня вспомнили сталинский план преобразований, это были глобальные изменения, которые повлияли на окружающую среду, что они дали стране – это уже тема отдельного разговора. Но то, что очевидно, мне кажется одно – для спасения Дона, системного спасения, нам нужны проекты не меньшего масштаба и не меньшей дерзости», – прокомментировал депутат Государственной Думы Николай Николаев.

В настоящее время специалисты и общественники, в том числе Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, обсуждают ряд предложений по защите и спасению Дона. Это дноуглубление водоемов, расчистка русел рек, притоков, родников, различные варианты наполнения водой реки Дон, включая переброску воды по ирригационному и судоходному каналам. Многие из этих вариантов разрабатывались еще в советское время, а канал для переброски воды «Волго-Дон-2» был спроектирован и даже на треть построен.

«Предложений очень много, – сказал губернатор на совещании в Волгодонске. – Они звучат на разных площадках и порой имеют взаимоисключающие основания, в зависимости от той или иной конъюнктуры, мнения отдельных специалистов или представителей общественности. В этой связи предлагаю организовать обсуждение и выработку всех стратегических предложений по оздоровлению реки Дон, Цимлянского водохранилища, рек Донского бассейна на площадке Российской Академии наук. Волгоградская область предлагает подойти к обсуждению всех этих вопросов и проектов исключительно на научной основе, на основе мнения профессионалов, экспертов. Важно уже с первых шагов полностью уйти от политизации этих вопросов, уйти от всех спекулятивных рассуждений».

Напомним, план по сохранению Дона и его притоков был утвержден 21 июля текущего года правительством РФ. Он рассчитан до 2030 года, на реализацию мероприятий потратят 105 млрд рублей.