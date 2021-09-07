Разработку стратегии оздоровления Дона доверят академикам и ученым

Экология 07.09.2021 13:23
0
07.09.2021 13:23
Обсуждение и выработку всех стратегических предложений по увеличению водности Дона и Цимлянского водохранилища могут доверить ученым и академикам РАН. Такое предложение озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на межрегиональном совещании по реализации плана мероприятий для развития водохозяйственного комплекса Дона.
Основная проблема Дона заключается в маловодье, период которого начался с 2000-х годов. Из года в год обводнение Донского бассейна снижается, в апреле прошлого года были зафиксированы аномально низкие расходы (20% от нормы) во время паводка. Уменьшение водотока влечет за собой засоленность Азовского моря, рост количества сине-зеленых водорослей, уменьшение численности рыбы, обрушение берегов и эрозии почв. Маловодье провоцирует проблемы в сельском хозяйстве, с обеспечением питьевой водой, затруднено судоходство.
На совещании Бочаров отметил, что восстановление защитных лесополос способно дать положительный экологический эффект. Он предложил вынести эту инициативу на обсуждение в правительстве, чтобы ее включили в федеральную программу по оздоровлению Дона.
«Сегодня вспомнили сталинский план преобразований, это были глобальные изменения, которые повлияли на окружающую среду, что они дали стране – это уже тема отдельного разговора. Но то, что очевидно, мне кажется одно – для спасения Дона, системного спасения, нам нужны проекты не меньшего масштаба и не меньшей дерзости», – прокомментировал депутат Государственной Думы Николай Николаев.
В настоящее время специалисты и общественники, в том числе Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, обсуждают ряд предложений по защите и спасению Дона. Это дноуглубление водоемов, расчистка русел рек, притоков, родников, различные варианты наполнения водой реки Дон, включая переброску воды по ирригационному и судоходному каналам. Многие из этих вариантов разрабатывались еще в советское время, а канал для переброски воды «Волго-Дон-2» был спроектирован и даже на треть построен.
«Предложений очень много, – сказал губернатор на совещании в Волгодонске. – Они звучат на разных площадках и порой имеют взаимоисключающие основания, в зависимости от той или иной конъюнктуры, мнения отдельных специалистов или представителей общественности. В этой связи предлагаю организовать обсуждение и выработку всех стратегических предложений по оздоровлению реки Дон, Цимлянского водохранилища, рек Донского бассейна на площадке Российской Академии наук. Волгоградская область предлагает подойти к обсуждению всех этих вопросов и проектов исключительно на научной основе, на основе мнения профессионалов, экспертов. Важно уже с первых шагов полностью уйти от политизации этих вопросов, уйти от всех спекулятивных рассуждений».
Напомним, план по сохранению Дона и его притоков был утвержден 21 июля текущего года правительством РФ. Он рассчитан до 2030 года, на реализацию мероприятий потратят 105 млрд рублей.
Реклама
Волгоградский и ростовский губернаторы объединились ради оздоровления Дона07.09.2021 10:40
Экология 07.09.2021 10:40
В Волгограде основательно взялись за переработку автомобильных шин06.09.2021 18:45
Экология 06.09.2021 18:45
Суд в Волгограде обязал чиновников облкомприроды вернуть 12,5 млн субсидии в бюджет06.09.2021 17:46
Экология 06.09.2021 17:46
Названа предварительная причина покраснения реки в Волгоградской области05.09.2021 16:24
Экология 05.09.2021 16:24
Речка в Волгоградской области покраснела во второй раз04.09.2021 14:24
Экология 04.09.2021 14:24
Красноярские инженеры занялись «Белым морем» волгоградского «Химпрома»01.09.2021 16:30
Экология 01.09.2021 16:30
Арбузный фермер в Волгоградской области навредил земле на 117 млн рублей27.08.2021 09:59
Экология 27.08.2021 09:59
Разрушивший мост грузовик портит речку в Волгоградской области26.08.2021 17:06
Экология 26.08.2021 17:06
Улицу под Волгоградом очистят от мусора за миллион рублей25.08.2021 17:17
Экология 25.08.2021 17:17
Волгоградцев обрекли на жизнь среди кладбища деревьев22.08.2021 13:16
Экология 22.08.2021 13:16
Суд обязал омолодить 107 деревьев на юге Волгограда20.08.2021 11:01
Экология 20.08.2021 11:01
В Волгограде нелегальную мусорную базу нашли по запаху19.08.2021 11:03
Экология 19.08.2021 11:03
Реку в Волгоградской области признали опасной для купания15.08.2021 09:29
Экология 15.08.2021 09:29
«Словно в гигантской паутине»: дымящий лес в Волгоградской области сняли с высоты13.08.2021 13:18
Экология 13.08.2021 13:18
Приемщикам мусора в Волгоградской области выписали штрафов на четверть миллиона рублей12.08.2021 11:40
Экология 12.08.2021 11:40
Реклама