Работник горевшего в Волгограде автосервиса получил ожоги





В Дзержинском районе Волгограда произошел пожар в автосервисе «ZonaRemonta». Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, в результате возгорания автомобиля пострадал 48-летний сотрудник.

- 11 мая по улице Землячки, 47Г произошло возгорание гаражного бокса и автомобиля Ford Explorer. Общая площадь возгорания составила порядка 18 квадратных метров, – сообщили источники «Высоты 102».

Известно, что в результате пожара мужчина поступил в больницу с ожогами рук и отравлением угарным газом. В настоящее время помощь ему оказывают в больнице №25.

Возможной причиной возгорания специалисты называют замыкание электропроводки в гаражном боксе.