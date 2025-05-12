



В городе Волжском Волгоградской области разыскивают 38-летнего Бориса Касьянова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», волжанин вышел из дома 9 мая, с тех пор о его местоположении ничего неизвестно.

Известно, что мужчина работает главным режиссером театра кукол «Арлекин». В последний раз его видели другие сотрудники театра.

Приметы: рост 182 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Во что был одет Борис в день пропажи, неизвестно.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me