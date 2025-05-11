«Меня спасли в аптеке»: женщине с давлением в Михайловской ЦРБ вызвали полицию вместо врача

43-летней жительнице Михайловки Волгоградской области в районной больнице вместо оказания медицинской помощи вызвали полицию. Мама двоих детей до сих пор пребывает в шоке после произошедшего.
Как рассказала ИА «Высота 102» таксистка Александра Щербакова, в первых числах мая она почувствовала недомогания.
- Когда начались ночные боли в груди, сначала себя успокаивала, мол, пройдет. Ну а потом уже стало невмоготу и я реально испугалась, когда конечности с левой стороны стали неметь. Решила не терять время и сама прямо можно сказать с работы поехала в приемный покой ЦРБ. А оттуда я чуть не уехала в полицию, - утверждает женщина.
По словам Александры, в приемном покое Михайловской ЦРБ ее внимательно выслушали, взяли документы и попросили подождать доктора.
После произошедшего Александра обратилась с жалобой к главному врачу Михайловской ЦРБ.
- Мне пообещали, что по моему случаю проведут проверку и сообщат о результатах. Еще предложили стационар и полное обследование. Но я не рискнула принять это предложение. Честно, боюсь после такого отношения. Решила лечь в больницу в Волгограде, - призналась Александра.
В комитете здравоохранения, куда редакция обратилась с просьбой прокомментировать данную ситуацию, сообщили, что в ЦРБ будет создана комиссия для проведения служебной проверки по фактам, указанным в материалах по данному инциденту.
- Дополнительно сообщаем, что 5 мая при личном общении с женщиной руководством больницы предложено прохождение комплексного обследования для установления причин плохого самочувствия, от которого она на данный момент отказалась, - добавили в облздраве.
Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»