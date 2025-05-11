«Меня спасли в аптеке»: женщине с давлением в Михайловской ЦРБ вызвали полицию вместо врача





43-летней жительнице Михайловки Волгоградской области в районной больнице вместо оказания медицинской помощи вызвали полицию. Мама двоих детей до сих пор пребывает в шоке после произошедшего.





Как рассказала ИА «Высота 102» таксистка Александра Щербакова, в первых числах мая она почувствовала недомогания.

- Когда начались ночные боли в груди, сначала себя успокаивала, мол, пройдет. Ну а потом уже стало невмоготу и я реально испугалась, когда конечности с левой стороны стали неметь. Решила не терять время и сама прямо можно сказать с работы поехала в приемный покой ЦРБ. А оттуда я чуть не уехала в полицию, - утверждает женщина.

По словам Александры, в приемном покое Михайловской ЦРБ ее внимательно выслушали, взяли документы и попросили подождать доктора.

- Когда врач, наконец, появился и выслушал мои жалобы, он заявил, что поликлиника закрылась час назад и принимать он меня не будет. При этом он даже не осмотрел меня, не померил давление, не вызвал терапевта! Я ему говорю: «Мне сейчас плохо. То есть, если меня сейчас шарахнет инфаркт, вы отказываетесь меня принимать. Вы как врач отказываете мне в медпомощи?». Я была потрясена. Попросила, чтобы он оформил мне письменный отказ, на что услышала категоричное «нет»! Тогда я включила телефон, чтобы зафиксировать, что мне не хотят оказывать медицинскую помощь. После этого он приказал медсестре вызвать полицию. Замечательно, вместо помощи – наряд, – продолжила свой шокирующий рассказ Александра.





В плохом состоянии, в слезах женщина доехала до ближайшей аптеки, где ей, можно сказать, и оказали первую помощь.



