Происшествия

«Меня спасли в аптеке»: женщине с давлением в Михайловской ЦРБ вызвали полицию вместо врача

Происшествия 11.05.2025 12:58
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11.05.2025 12:58


43-летней жительнице Михайловки Волгоградской области в районной больнице вместо оказания медицинской помощи вызвали полицию. Мама двоих детей до сих пор пребывает в шоке после произошедшего.



Как рассказала ИА «Высота 102» таксистка Александра Щербакова, в первых числах мая она почувствовала недомогания. 

- Когда начались ночные боли в груди, сначала себя успокаивала, мол, пройдет. Ну а потом уже стало невмоготу и я реально испугалась, когда конечности с левой стороны стали неметь. Решила не терять время и сама прямо можно сказать с работы поехала в приемный покой ЦРБ. А оттуда я чуть не уехала в полицию, - утверждает женщина. 

По словам Александры, в приемном покое Михайловской ЦРБ ее внимательно выслушали, взяли документы и попросили подождать доктора. 

- Когда врач, наконец, появился и выслушал мои жалобы, он заявил, что поликлиника закрылась час назад и принимать он меня не будет. При этом он даже не осмотрел меня, не померил давление, не вызвал терапевта! Я ему говорю: «Мне сейчас плохо. То есть, если меня сейчас шарахнет инфаркт, вы отказываетесь меня принимать. Вы как врач отказываете мне в медпомощи?». Я была потрясена. Попросила, чтобы он оформил мне письменный отказ, на что услышала категоричное «нет»! Тогда я включила телефон, чтобы зафиксировать, что мне не хотят оказывать медицинскую помощь. После этого он приказал медсестре вызвать полицию. Замечательно, вместо помощи – наряд, – продолжила свой шокирующий рассказ Александра. 

В плохом состоянии, в слезах женщина доехала до ближайшей аптеки, где ей, можно сказать, и оказали первую помощь. 

- Мне померили давление, оно оказалось для меня запредельным – 120 на 170. Там же я купила таблетки, наглоталась, вроде отпустило. Очень рада, что меня не загребли в полицию. В том состоянии, в каком я находилась, я бы точно не выдержала такой «помощи». Но хочу, чтобы люди знали, что, обращаясь к нашим врачам,  они знали, что вместо палаты могут попасть совсем в другое, менее привлекательное место, - делится женщина. 

После произошедшего Александра обратилась с жалобой к главному врачу Михайловской ЦРБ.

- Мне пообещали, что по моему случаю проведут проверку и сообщат о результатах. Еще предложили стационар и полное обследование. Но я не рискнула принять это предложение. Честно, боюсь после такого отношения. Решила лечь в больницу в Волгограде, - призналась Александра. 

В комитете здравоохранения, куда редакция обратилась с просьбой прокомментировать данную ситуацию, сообщили, что в ЦРБ будет создана комиссия для проведения служебной проверки по фактам, указанным в материалах по данному инциденту. 

- Дополнительно сообщаем, что 5 мая при личном общении с женщиной руководством больницы предложено прохождение комплексного обследования для установления причин плохого самочувствия, от которого она на данный момент отказалась, - добавили в облздраве.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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