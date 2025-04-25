В Волгограде озвучили причины сокращения объема рыбных запасов





В Волгограде сегодня, 25 апреля, прошло очередное заседание Экологического совета при Волгоградской областной думе под председательством Ирины Соловьевой, на котором обсудили проблемы сокращения объема рыбных запасов. Как было озвучено на мероприятии, в текущем 2025 году крупные рыборазводные предприятия региона планируют выпустить в водоемы 7,5 млн мальков. Однако, уверена глава Экологического совета, у региона есть возможности принять большее количество молоди рыб.

Нарастить объемы рыборазведения, как отметила Ирина Соловьева, можно в рамках комплексной работы по сохранению уникального биоразнообразия и водных биоресурсов при строгом соблюдении требований Водного кодекса и природоохранного законодательства. В настоящее время негативными факторами, влияющими на состояние водоемов, а следовательно и на сокращение рыбных запасов, остаются: растущее потребление ресурсов, несанкционированный водозабор и водозабор без рыбозащитных устройств, распашка прибрежных земель, нарушение правил рыболовства, установление незаконных руслоперегораживающих сооружений.

За шесть лет в Волго-Ахтубинской пойме за счет расчистки русел рек, капитального ремонта и строительства гидротехнических сооружений восстановлено свыше тысячи гектаров водных объектов, расчищены 188 километров ериков и озер, построено 74 водопропускных сооружения, что позволило приблизить режим ее обводнения к естественному. В рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» до конца 2030 года намечено восстановить 44 водных объекта и построить 74 водопропускных сооружения. В текущем году за счет средств федерального и областного бюджетов будут продолжены работы по определению границ водоохранных зон.

Ирина Соловьева обратила внимание на необходимость авторского надзора за реализацией проектов и обязательного проведения компенсационных мероприятий по восстановлению численности рыб. В восполнении рыбных запасов должны, по ее словам, участвовать органы местного самоуправления, жители муниципалитетов и особенно профильные организации.

– Очень важно, чтобы расчистка водных объектов не была бездумной. Необходимо учитывать риски сноса мест нерестилищ рыб и со всем вниманием отнестись к работе по их сохранению. Также важно обеспечить надлежащий контроль за проведением компенсационных мероприятий по восстановлению численности рыбных ресурсов после расчистки. И было бы справедливым, если бы в рыборазведении активнее участвовали предприятия и аграрии, которые получают воду из этих водоемов. Считаю, что восполнение рыбных запасов должно стать общим, объединяющим делом, – сделала акцент Ирина Соловьева.

Есть необходимость и в усилении контроля за соблюдением областного закона о рыболовстве, аквакультуре (рыбоводстве) и сохранении водных биологических ресурсов – особенно во время нереста рыб.