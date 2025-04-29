Волжская ГЭС 29 апреля перешла на усиленные обороты

Экология 29.04.2025 12:00
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29.04.2025 12:00
С сегодняшнего дня Волжская ГЭС перешла в режим повышенного сброса воды в рамках спецпопуска. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росводресурсы, с 29 апреля волгоградский гидроузел начал пропускать 8 тысяч кубов воды в секунду, тогда как накануне, 28 апреля, Волжская ГЭС работала в графике 5100 кубометров воды в секунду.
При этом с каждым днем, вплоть до 6 мая, объем сбросов будет только увеличиваться. Пик придется с 4 по 6 мая – 23 тысячи кубометров, затем сбросы пойдут на спад. 10 мая они сократятся до 14 тысяч кубов.
Напомним, в этом году пик сбросов на Волжской ГЭС продлится всего три дня. Это в два раза меньше, чем было в прошлом году.
Фото Геннадия Гуляева (архив V102.RU)
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