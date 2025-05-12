В Волгоградской области ожидается снижение уровня воды в реках





В реках Волгоградской области ожидается снижение уровня воды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МЧС, среднесуточный сброс воды через Волжскую ГЭС с 12 по 16 мая будет составлять 14000 ±500 м³/с.

Так, по данным ведомства, в Волге в районе Волгограда снижение уровня составило 51 см, в Светлом Яру вода упала на 41 см. Также снижение произошло в реке Ахтуба. Вода опустилась здесь на 43 и 24 сантиметров в Средней Ахтубе и Ленинске, соответственно.

Гидрологическая обстановка остается на контроле ГУ МЧС России по Волгоградской области.