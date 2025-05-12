В Саратове открыли памятник «регулировщице Победы» Марии Лиманской

Общество 12.05.2025 07:55
0
12.05.2025 07:55
В Саратове 8 мая торжественно открыли памятник участнице Великой Отечественной войны Марии Лиманской. Монумент установили на въезде в Парк Победы, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на «СарИнформ».
Лиманская – героиня фотографии известного военного корреспондента Евгения Халдея. Он запечатлел ее 2 мая 1945 года в Берлине недалеко от Рейхстага – у Бранденбургских ворот, где Мария регулировала движение. Снимок получил всемирную известность, а девушку начали называть «регулировщицей Победы» и «Бранденбургской Мадонной».
Во время одного из дежурств Лиманская встретилась с Уинстоном Черчиллем. Он ехал в своем кортеже на Потсдамскую конференцию. Заметив на посту Марию, Черчилль спросил через переводчика, не обижают ли ее английские солдаты. Лиманская ответила: «Пусть только попробуют. Наши ребята меня в обиду не дадут!».
Лиманской не стало в конце ноября 2024 года. Знаменитая регулировщица Победы в последние годы жила в Волгограде. Незадолго до кончины ветеран отпраздновала 100-летие.
Отметим, памятник выглядит так же, как и фигура регулировщицы на фотографии Халдея. Скульпторами выступили Андрей и Сергей Щербаковы. Статую в короткие сроки изготовили на заводе в Подмосковье.
Право открыть памятник предоставили дочерям Лиманской – Нине Тормозовой и Раисе Разживиной, а также скульпторам Щербаковым. Затем в небо выпустили 80 белых голубей.
Фото «СарИнформ»
В России ужесточат проверку водителей на опьянение12.05.2025 10:14
Общество 12.05.2025 10:14
В Волгограде запретили продажу копченой форели12.05.2025 09:47
Общество 12.05.2025 09:47
В пойме реки Царицы освободили от мусора место обитания бобров и ондатр12.05.2025 09:28
Общество 12.05.2025 09:28
Новые 4-дневные выходные ждут волгоградцев в июне12.05.2025 06:35
Общество 12.05.2025 06:35
В Волгограде на 61 году скончался профессор ВолгГМУ Михаил Туровец11.05.2025 19:10
Общество 11.05.2025 19:10
В Камышине мужчине грозит арест за повторное избиение жены11.05.2025 11:24
Общество 11.05.2025 11:24
В Волгограде засняли столкновение Honda и BMW на пр. Маршала Жукова11.05.2025 10:59
Общество 11.05.2025 10:59
МЧС предупредило волгоградцев о ночных заморозках до -2ºC11.05.2025 10:07
Общество 11.05.2025 10:07
В Волгограде Нулевую продольную перекрыли для проведения марафона11.05.2025 09:48
Общество 11.05.2025 09:48
Мария Шукшина вновь предложила вернуть Волгограду имя Сталинград11.05.2025 09:22
Общество 11.05.2025 09:22
Власти Волгограда погасили задолженность после требования ФССП о заморозке счетов11.05.2025 08:52
Общество 11.05.2025 08:52
Волгоград 11 мая окажется в эпицентре геомагнитного штиля11.05.2025 08:47
Общество 11.05.2025 08:47
Волгоградцы обсуждают изумительный закат 10 мая10.05.2025 21:13
Общество 10.05.2025 21:13
Волгоградский краевед измерил высоту Мамаева кургана10.05.2025 20:18
Общество 10.05.2025 20:18
«Теперь это Сашин уголок»: волжане засаживают цветами народную аллею в память о герое СВО10.05.2025 17:00
Общество 10.05.2025 17:00