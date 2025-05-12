Общество

В Саратове открыли памятник «регулировщице Победы» Марии Лиманской

Общество 12.05.2025 07:55
0
12.05.2025 07:55


В Саратове 8 мая торжественно открыли памятник участнице Великой Отечественной войны Марии Лиманской. Монумент установили на въезде в Парк Победы, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на «СарИнформ»
Лиманская – героиня фотографии известного военного корреспондента Евгения Халдея. Он запечатлел ее 2 мая 1945 года в Берлине недалеко от Рейхстага – у Бранденбургских ворот, где Мария регулировала движение. Снимок получил всемирную известность, а девушку начали называть «регулировщицей Победы» и «Бранденбургской Мадонной».
Во время одного из дежурств Лиманская встретилась с Уинстоном Черчиллем. Он ехал в своем кортеже на Потсдамскую конференцию. Заметив на посту Марию, Черчилль спросил через переводчика, не обижают ли ее английские солдаты. Лиманская ответила: «Пусть только попробуют. Наши ребята меня в обиду не дадут!».
Лиманской не стало в конце ноября 2024 года. Знаменитая регулировщица Победы в последние годы жила в Волгограде. Незадолго до кончины  ветеран отпраздновала 100-летие. 
Отметим, памятник выглядит так же, как и фигура регулировщицы на фотографии Халдея. Скульпторами выступили Андрей и Сергей Щербаковы. Статую в короткие сроки изготовили на заводе в Подмосковье. 
Право открыть памятник предоставили дочерям Лиманской – Нине Тормозовой и Раисе Разживиной, а также скульпторам Щербаковым. Затем в небо выпустили 80 белых голубей. 
Фото «СарИнформ»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.05.2025 10:14
Общество 12.05.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 09:47
Общество 12.05.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 09:28
Общество 12.05.2025 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 06:35
Общество 12.05.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2025 19:10
Общество 11.05.2025 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2025 11:24
Общество 11.05.2025 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2025 10:59
Общество 11.05.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2025 10:07
Общество 11.05.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2025 09:48
Общество 11.05.2025 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2025 09:22
Общество 11.05.2025 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2025 08:52
Общество 11.05.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2025 08:47
Общество 11.05.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2025 21:13
Общество 10.05.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2025 20:18
Общество 10.05.2025 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2025 17:00
Общество 10.05.2025 17:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:14
В России ужесточат проверку водителей на опьянениеСмотреть фотографии
09:52
Бастрыкин поручил проверить экологическую ситуации во Фролово из-за выбросовСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде запретили продажу копченой форелиСмотреть фотографии
09:28
В пойме реки Царицы освободили от мусора место обитания бобров и ондатрСмотреть фотографииCмотреть видео
09:00
Половине волгоградцев предрекли зарплаты в 100 тысяч через 6 летСмотреть фотографии
07:55
В Саратове открыли памятник «регулировщице Победы» Марии ЛиманскойСмотреть фотографии
07:22
В Волжском автоколонна №1732 отчиталась об убытке в 84,1 млн рублейСмотреть фотографии
06:35
Новые 4-дневные выходные ждут волгоградцев в июнеСмотреть фотографии
21:23
«Слава Богу, дети не пострадали»: в Волгограде семья участника СВО лишилась жильяСмотреть фотографии
21:10
«Спасибо, драгоценные!»: «Ротор» на выезде разгромил «КАМАЗ» со счетом 4:0Смотреть фотографии
20:11
Гремучая смесь: какие змеи в Волгоградской области таят реальную опасность для людейСмотреть фотографии
19:10
В Волгограде на 61 году скончался профессор ВолгГМУ Михаил ТуровецСмотреть фотографии
18:10
Обескуражили «морячек»: «Динамо-Синара» на выезде одержало трудовую победу над «Черноморочкой»Смотреть фотографии
16:46
«Челюсть сломана, тело — сплошной синяк»: толпа подростков зверски избила волгоградца на «Юбилейном»Смотреть фотографии
14:52
В Волгоградской области ипотечный рынок обрушился на 63,6%Смотреть фотографии
13:44
В Волгограде реконструируют трамвайную ветку на ЖилгородокСмотреть фотографии
12:58
«Меня спасли в аптеке»: женщине с давлением в Михайловской ЦРБ вызвали полицию вместо врачаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Бастрыкин вновь отреагировал на беспредел бездомных собак в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:24
В Камышине мужчине грозит арест за повторное избиение женыСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде засняли столкновение Honda и BMW на пр. Маршала ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Волгоградский «Ротор» 11 мая в гостях встретится с «КАМАЗом»Смотреть фотографии
10:07
МЧС предупредило волгоградцев о ночных заморозках до -2ºCСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде Нулевую продольную перекрыли для проведения марафонаСмотреть фотографии
09:22
Мария Шукшина вновь предложила вернуть Волгограду имя СталинградСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
Власти Волгограда погасили задолженность после требования ФССП о заморозке счетовСмотреть фотографии
08:47
Волгоград 11 мая окажется в эпицентре геомагнитного штиляСмотреть фотографии
07:46
Суд Москвы продлил арест волгоградской чиновнице Анне ЕлисеевойСмотреть фотографии
06:52
Владимир Путин предложил Украине с 15 мая вернуться к Стамбульским переговорамСмотреть фотографии
21:13
Волгоградцы обсуждают изумительный закат 10 маяСмотреть фотографииCмотреть видео
20:18
Волгоградский краевед измерил высоту Мамаева курганаСмотреть фотографии
 