Волгоградский губернатор вплотную занялся лесозащитными полосами





На примере Калачевского лесничества губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проверил, насколько регион готов к возрождению сталинского плана по созданию лесозащитных полос. Глава региона приехал в лес, где с сотрудниками ведомства обсудил развитие лесного хозяйства и обеспечение посадочным материалом.

Высадка леса способствует борьбе с опустыниванием и ветрами, укрепляет берега Волги и Дона. Сейчас в Волгоградской области растут пять государственных защитных лесополос общей площадью 21,2 тысяч га, что гораздо меньше от сталинского плана. Но даже эти зеленые насаждения помогли смягчить климат. «Защита окружающей среды, защита человека — это все очень важно. Мы понимаем, что для этого потребуется время, инфраструктура, силы и средства — необходимо создание отдельной государственной программы», — сказал Бочаров. При разработке госпрограммы будут учтены исследования ученых и академиков РАН, созданные за последнее столетие.

В 2020 году в Волгоградской области в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» посадили и посеяли деревьев на территории более 1,3 тысяч гектаров. В августе на совещании с главой Рослесхоза Игорем Советниковым губернатор предложил вернуться к сталинскому плану лесопосадок, идея была поддержана.