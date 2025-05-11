Спорт

«Спасибо, драгоценные!»: «Ротор» на выезде разгромил «КАМАЗ» со счетом 4:0

Спорт 11.05.2025 21:10
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11.05.2025 21:10


Волгоградский «Ротор» сегодня, 11 мая, в 32-м туре Первой лиги в Набережных Челнах разгромил местный «КАМАЗ» со счетом 4:0. Сине-голубые одержали самую крупную победу в нынешнем сезоне, сообщает ИА «Высота 102».
Сегодняшний поединок начался с акции, посвященной 80-летию Великой Победы - «Бессмертный полк». Футболисты, тренеры команд и судьи вышли на поле с портретами своих предков, героически добывавших победу в Великой Отечественной войне.
В стартовый состав «Ротора» вернулся пропускавший прошлый матч из-за дисквалификации Илья Сафронов. Кроме того, в атаке вышел форвард Максим Турищев, отличившийся в поединке с «Енисеем» 4 мая (3:0). Также свой шанс проявить себя получил Дамир Таликин, ранее выступавший за «КАМАЗ».
Волгоградские футболисты с максимальной эффективностью провели первый тайм. На 19-й минуте после розыгрыша углового и последовавшего навеса Дмитрия Прищепы в чужой штрафной выиграл борьбу за мяч защитник гостей Александр Клещенко, который в верховой дуэли с голкипером хозяев Артуром Анисимовым оказался первым на мяче и переправил его в ворота, открыв счет. Уже спустя пять минут Глеб Шильников после выверенного паса Турищева вышел один на один с Анисимовым и технично забил гол, удвоив преимущество своей команды.
На достигнутом дружина Дениса Бояринцева не остановилась. На 31-й минуте после подачи с левого фланга Турищев с убойной позиции расстрелял ворота соперника и довел счет до крупного - 3:0. Таким образом, Максим, как и ранее Клещенко, забил во второй игре подряд. 
С таким результатом и завершился первый тайм. Отметим, сине-голубые выжали практически максимум из имеющихся моментов, а «КАМАЗ» не смог по-настоящему оказать давление на оборону оппонентов, что и привело к такому счету к перерыву.
Во второй половине подопечные Ильдара Ахметзянова, которым нужно было отыгрываться, активизировались на чужой половине и даже имели возможности размочить счет, но в завершающей стадии футболисты из Татарстана сегодня оказались не у дел, в том числе и благодаря надежной обороне сине-голубых. И подшефные Дениса Бояринцева во втором тайме не форсировали события, спокойно играя по счету. План «Ротора» сработал. Более того, в самой концовке вышедший на замену Дмитрий Лаврищев установил окончательный счет матча - 4:0 в пользу гостей. 
Таким образом, после разгрома «Енисея» в прошлом туре «Ротор» продолжил уверенно побеждать и одолел «КАМАЗ» с еще более крупным счетом. Волгоградская команда заработала 47 очков и вернулась на восьмое место в турнирной таблице. Феерическая победа сине-голубых вызвала восторг у болельщиков, некоторые из которых присутствовали на игре и стали свидетелями зрелищного матча. Легендарный волгоградский диктор Юрий Кушнарев, если бы был сейчас с нами, наверняка, оценил бы эту победу своей знаменитой фразой: «Спасибо, драгоценные!». 

Напомним, в  следующем, предпоследнем туре Первой лиги сине-голубые в гостях встретятся с песчанокопской «Чайкой» 17 мая.
Спортивный обозреватель Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» /vk.com

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