«Слава богу дети не пострадали»: в Волгограде семья участника СВО лишилась жилья





9 мая в Советском районе Волгограда на территории посёлка Горьковский произошёл пожар в жилом доме на два хозяина. Как сообщает ИА «Высота 102», огнём оказался охвачен второй этаж сооружения по адресу: ул. Платановая, д. 12. Лишь по счастливому стечению обстоятельств удалось избежать пострадавших. Однако, проживающая здесь семья участника СВО с пятью детьми осталась без вещей и крова.

- В этот день я собиралась начать делать ремонт. Для этого подготавливала второй этаж. Где-то в 15:40 пошла в соседний дом к знакомым за стремянкой. Вскоре мне позвонила дочка и сказала, что мы горим. Когда я прибежала обратно, второй этаж уже был объят пламенем, - рассказала журналистам хозяйка пострадавшей жилплощади Любовь Синицына.

Детей спасло во многом то, что они находились на первом этаже и смогли быстро покинуть сооружение. Происшествию предшествовал странный запах в жилых комнатах.

- Мы чувствовали запах какой-то гари, тлеющего пластика. Но сейчас лето, окна открытые – подумали, с улицы тянет. У нас частенько так бывает, что кто-то на посёлке сжигает мусор, - добавила пострадавшая.

Причину произошедшего в ближайшие дни предстоит установить пожарному инспектору. Но женщина вспоминает, что на втором этаже искрила розетка, при этом пожарные предварительно склоняются к тому, что короткое замыкание могло произойти на крыше здания.

- Сейчас живём у кумы. Сгорело почти всё, но нам соседи и даже незнакомые люди сейчас очень сильно помогают. Привозят вещи, одежду и даже продукты. Спасибо всем, кто откликнулся, огромное. По большому счёту тем, что необходимо на первое время, мы обеспечены. Основная проблема сейчас обстоит с жильём. Нам нужна помощь с ремонтом. Нужно восстановить крышу, лестницу, почти все коммуникации, отделку.

Дом, в котором жила семья, был ведомственным, предоставленным от воинской части. Поэтому, кто, за чей счёт и в какие сроки будет его восстанавливать, погорельцам ещё только предстоит прояснить.

- Сегодня ездила в воинскую часть. Мужа ненадолго отпустили к нам, чтобы он помог решить все вопросы. Думаем завтра обратиться в фонд «Защитники Отечества» за помощью, - Любовь Синицына.

По словам волгоградки, вместе с ней пострадала жилплощадь и второй хозяйки. Ей также необходима помощь.

Фото: читатели ИА «Высота 102»