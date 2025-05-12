Под Волгоградом мужчина вспорол себе живот во время покоса травы





В Волгоградской области мужчина получил тяжелое ранение во время покоса травы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, 41-летний житель хутора Карагичевский вспорол себе живот орудием труда.

Несчастный случай произошел накануне, 11 мая. С ранением живота пострадавший был доставлен в центральную райбольницу в Михайловке. К счастью, медикам удалось сохранить ему жизнь, однако состояние косаря остается тяжелым.

– Пациент находится в хирургическом отделении Михайловской ЦРБ, состояние средней степени тяжести, – сообщили в ответ на запрос ИА «Высота 102» в облкомздраве.

Не исключено, что несчастье произошло с мужчиной из-за употребления им спиртных напитков во время работы и его собственной неосторожности.

Фото: сгенерировано shedevrum