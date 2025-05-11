Спорт

Обескуражили «морячек»: «Динамо-Синара» на выезде одержало трудовую победу над «Черноморочкой»

Спорт 11.05.2025 18:10
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11.05.2025 18:10


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 11 мая, в Абрау-Дюрсо обыграли новороссийскую «Черноморочку» со счетом 34:31 во втором матче полуфинальной серии утешительного турнира за 5-8 места в женской Суперлиге. Напомним, первая игра в Волгограде несколько дней назад завершилась вничью - 28:28, поэтому итоговую победу по сумме двух встреч одержали бело-голубые, которые теперь сразятся за пятое место в чемпионате с победителем пары «Кубань» - «Звезда», сообщает ИА «Высота 102».
По сравнению с прошлым поединком этих же команд состав «Синары» не претерпел изменений, тогда как «Черноморочка» по ходу встречи на «Динамо Арене» из-за травмы лишилась одного из ключевых своих игроков - Наталью Никитину. У капитана новороссийского коллектива был выявлен разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Спортсменка уже перенесла операцию и теперь будет восстанавливаться несколько месяцев. Но, несмотря на потерю важнейшей гандболистки, хозяйки все равно являлись грозной силой, поэтому команде Евгения Дмитриева пришлось приложить немало сил для сегодняшнего успеха.  
Свои первые атаки в отчетном поединке соперники провели неудачно. На второй минуте «морячки» открыли счет - мяч оказался в активе Светланы Кремневой. Ответ динамовок не заставил себя долго ждать. Софья Васильева оперативно сравняла. Начало встречи команды провели в быстром темпе, стараясь как можно стремительнее довести комбинации до результативного завершения. Гостьи долгое время находились в роли догоняющих. Только на старте второй трети тайма Анастасия Шкитина со своего «коронного» правого края прошла оборону соперниц и вывела бело-голубых вперед - 6:5. 
Теперь уже волгоградки благодаря реализации моментов вынудили оппоненток регулярно отыгрываться. На 18-й минуте Екатерина Долматова отправила мяч в сетку, а следом она же на семиметровой отметке переиграла свою тезку Кирикиас. Динамовки в результате точного исполнения штрафного броска получили преимущество «плюс два» - 10:8. Сразу после этого главный тренер «Черноморочки» Алексей Гумянов взял тайм-аут. Вскоре хозяйки площадки отличились дважды подряд и догнали соперниц, что вскоре заставило воспользоваться минутным перерывом уже Евгения Дмитриева.

Эмоциональная встряска и тактические указания помогли бело-голубым провести концовку тайма на высоком уровне. Волгоградские спортсменки дважды подряд провели эффективные атаки и в быстром отрыве Анастасия Шкитина и Алина Загороднева переиграли голкипера хозяек Елизавету Дяченко. Дарья Вакулич успела сократить отставание, но по итогам первой половины поединка «Динамо-Синара» все равно лидировало с отрывом - 18:15.
В начале второго тайма «Черноморочка» сравняла - 19:19. Несколько сейвов на последнем рубеже на данном отрезке совершила Екатерина Кирикиас. Волгоградки вскоре вернули себе преимущество после результативного броска Анастасии Шкитиной. Вторая 30-минутка прошла в практически равной борьбе. Гандболистки «Динамо-Синары» регулярно лидировали в один-два мяча. «Морячки» держали в большом напряжении соперниц, однако вырваться вперед подопечным Гумянова по ходу второй половины так ни разу и не удалось.
Концовку матча более хладнокровно и дисциплинированно провели гостьи. За пять минут до финальной сирены София Лыжина довела преимущество бело-голубых до «плюс три» - 32:29. Хозяйки затем сократили отставание до минимума, но из-за собственных ошибок и потерь они не смогли догнать оппоненток. Победу волгоградской команде фактически принес точный бросок Екатерины Скивко на последней минуте, а Софья Васильева затем установила окончательный результат - 34:31 в пользу «Динамо-Синары». Самыми результативными в волгоградском составе стали Софья Васильева, Анастасия Шкитина и Екатерина Долматова - по семь мячей в активе каждой из них.

Таким образом, «Динамо-Синара» вместе с викторией в сегодняшнем поединке оформило победу в двухматчевом противостоянии с «Черноморочкой». Теперь бело-голубые сразятся за итоговое пятое место с победителем пары «Кубань» - «Звезда». Первый матч в этой серии завершился вничью со счетом 20:20. Ответная встреча состоится в Краснодаре завтра, 12 мая. 
В любом случае «Динамо-Синара» уже превзошло свой результат прошлого сезона. Напомним, в розыгрыше Суперлиги 23/24 волгоградская команда тогда еще под руководством Олега Кулешова завершила национальный чемпионат на восьмой позиции. 

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фото: ГК «Черноморочка» /vk.com


    

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