Общество

В Волгограде на 61 году скончался профессор ВолгГМУ Михаил Туровец

Общество 11.05.2025 19:10
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11.05.2025 19:10


11 мая в Волгограде скоропостижно скончался известный врач, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии, трансфузиологии и скорой медицинской помощи Института НМФО ВолгГМУ Михаил Туровец. Как сообщает ИА «Высота 102», трагическое известие сообщили в пресс-службе университета.

Учёный закончил Волгоградский государственный медицинский институт. Работал в Волгоградском онкодиспансере. С 1992 года был начальником медицинской службы части города Владивосток, затем вновь вернулся в Волгоград, где впоследствии работал врачом-анестезиологом-реаниматологом нескольких ведущих больниц.

С 2008 по 2018 годы трудился в клинике №1 при ВолгГМУ, параллельно с 2013 года преподавал в университете.

- Коллеги, ученики и пациенты запомнят Михаила Ивановича как неравнодушного профессионала, увлеченного исследователя, человека отзывчивого, глубоко порядочного и интеллигентного, - подчёркивается в сообщении образовательного учреждения.

Отметим, дата и место прощания с известным волгоградским врачом будут сообщены дополнительно.

Фото: ВолгГМУ

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