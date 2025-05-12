В Волгограде началась повторная реставрация памятника морякам-североморцам





В Ворошиловском районе Волгограда вновь развернулись работы по реставрации памятника морякам-североморцам у Волгоградского элеватора. Как сообщает ИА «Высота 102», в начале мая, в преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, объект культурного наследия оказался огорожен из-за некачественно произведённого обновления.

Ремонт памятника был осуществлен в 2022 году компанией «Реновацио». Два этапа обошлись бюджету в 6,4 млн рублей. При этом в конечном итоге работы были выполнены некачественно.

Вскрылось это после того, как восстановленный объект обследовали эксперты регионального комитета охраны объектов культурного наследия.

- По завершению реставрации объекта культурного наследия регионального значения сотрудниками комитета в адрес МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Ворошиловского района Волгограда» как собственника мемориала было направлено заключение об отказе в приемке работ, - рассказали журналистам в пресс-службе облкультнаследия.





Понуждение подрядчика к работе над ошибками растянулось на многие месяцы. В результате в январе 2025 года муниципальное предприятие вынуждено было обратиться в арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к «Реновацио».





Согласно материалам разбирательства, после завершения работ на бетонной полукруглой монолитной стене с мемориальной надписью специалисты зафиксировали многочисленные трещины. Потрескалось и вздулось по итогу реставрации и лакокрасочное покрытие букв мемориальной надписи. На железобетонной скульптуре проступили пятна ржавчины.





Кроме того, оказалась повреждена и фасадная стена. Здесь эксперты обнаружили скол.

17 апреля МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» обратилось в суд с ходатайством об отложении судебного заседания на 15 мая. Отсрочка потребовалась, чтобы дать подрядчику последний шанс переделать памятник защитникам Сталинграда в досудебном порядке.





Начало повторной реставрации подтвердили и в администрации Волгограда.

- В настоящее время подрядная организация в рамках исполнения гарантийных обязательств проводит работы по приведению в порядок отдельных участков декоративного штукатурного покрытия на стеле мемориала «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», - подчеркнули в мэрии.

При этом, когда подрядчик приступит к устранению других дефектов, в комментарии не сообщается.

Отметим, в облкультнаследия в свою очередь подчеркнули, что специалистам предстоит успеть произвести начатые реставрационные работы в течение ближайших недель. Разрешение, выданное подрядчику, действует до 1 июня 2025 года.