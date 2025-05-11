Происшествия

«Челюсть сломана, тело — сплошной синяк»: толпа подростков зверски избила волгоградца на «Юбилейном»

Происшествия 11.05.2025 16:46
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11.05.2025 16:46


7 мая в Красноармейском районе Волгограда у остановки общественного транспорта «Юбилейный» произошла массовая драка. Как сообщает ИА «Высота 102», толпа подростков избила местного жителя, попытавшегося заступиться за свою девушку. В результате парня пришлось спасать прохожим, которые отогнали обидчиков и вызвали скорую помощь.

- Всё произошло около полуночи. Этим вечером наконец удалось выкроить время, чтобы встретиться с друзьями и девушкой. В какой-то момент решили присесть на лавочке. Вскоре мимо проходила шумная компания. Один из парней посмотрел на нас, что-то невнятно сказал и плюнул, - рассказал журналистам пострадавший в драке Кирилл Акимов.

В агрессивном молодом человеке девушка узнала обидчика, который накануне приставал к ней на улице.

- Мы вместе со своим другом решили подойти к ним и просто спокойно поговорить, выяснить, почему ребята так вызывающе себя ведут. Но эта компания, судя по всему, специально привлекла наше внимание. Они тут же достали телескопические дубинки и перцовый баллончик. Брызнули в лицо, затем мне разбили очки и телескопичкой побили всё тело, сломали верхнюю челюсть, - добавил волгоградец.

Изначально обидчиков было всего несколько, однако, когда конфликт начал перерастать в избиение, к ним подоспело подкрепление.

- Сначала мы увидели группу где-то из семи человек, затем подбежали ещё восемь и ещё пять. В целом их было человек 15-20. Мы с другом сразу поняли, что разговаривать с нами никто не собирается. Началось самое настоящее месиво, - вспоминает Кирилл Акимов.

Из-за того, что перед нападением один из зачинщиков драки ослепил жертв, то, что впоследствии происходило, Кирилл помнит не совсем чётко.

- Всё прекратилось лишь благодаря прохожему. Мужчина не побоялся заступиться за нас и пригрозил вызвать наряд полиции. После чего толпа поспешила ретироваться. Впоследствии мне удалось поговорить с нашим спасителем, он рассказал, что когда увидел происходящее, подростки били нас ногами.


Сразу же прохожий вызвал скорую помощь, однако медики не с первого раза смогли найти место происшествия. Через какое-то время повторную заявку пришлось давать девушке пострадавшего.

- Когда меня привезли в «Каустик», я весь был в крови. Из-за специфики травмы требовалась срочная хирургическая помощь, но в больнице сказали, что на носу праздники и вызывать специалиста в больницу будет затруднительно. Мне пришлось ехать в соседний Кировский район в отделение челюстно-лицевой хирургии горбольницы № 1. Там меня и госпитализировали. Сейчас я продолжаю проходить лечение, - подчеркнул пострадавший.

Здесь врачи смогли сделать маленькое чудо и буквально по кусочкам собрали верхнюю челюсть Кирилла.

- Прикус был исправлен. Повреждённые зубы зафиксированы на два месяца. Но врачи не дают никаких гарантий, что они приживутся. У меня повреждены все корни. Летом должны снять фиксацию, и если всё пойдёт не по плану, то я могу полностью лишиться почти всех зубов.

На нижней челюсти у парня также были выбита два зуба.

- Уже сейчас лечение мне встало в несколько десятков тысяч рублей. По словам врачей, когда я поправлюсь, можно будет заняться протезированием зубов, выбитых снизу. Только лишь два импланта мне обойдутся в 140 тысяч рублей. Естественно, таких денег у меня нет. А если ещё и с верхней челюстью возникнут проблемы, то это уже будут совсем другие деньги, - сетует пострадавший.


Молодой человек сразу же обратился с заявлением в полицию, однако пока что ни о каких следственных действиях ему не известно.

- Мне позвонил участковый, спросил в двух словах, что произошло. Всё. Больше со мной никто не связывался. О поиске нападавших у меня никакой информации нет.

При этом, находясь в больнице, Кирилл провёл своё собственное расследование. В зачинщике драки он узнал участника другого резонансного происшествия, когда подростки 17 марта 2025 года в Кировском районе Волгограда напали на таксиста. Тогда неизвестные отказались платить за поездку, брызнув в лицо водителю из перцового баллончика. Произошедшее засняла камера в салоне автомобиля.

Позже выяснилось, что ранее эти же молодые люди «засветились» на камеру у одного из подъездов дома № 7 по улице милиционера Бирюкова, где хулиганы повредили входную группу в подъезд.

- Я созвонился с таксистом, он помог мне узнать имя того парня, который и спровоцировал конфликт, а затем брызнул баллончиком и начал избиение. Им оказался некий Андрей Г. Я не знаю, удалось ли полиции выйти на него, но я теперь точно знаю его ФИО и даже адрес проживания.

Отметим, в ближайшие дни Глеба Акимова должны перевести из горбольницы № 1 в больницу по месту жительства «Каустик». Пострадавший надеется, что правоохранительные органы всё же проведут его полноценный опрос, заведут уголовное дело и наконец всё же помогут привлечь банду бесчинствующих в Волгограде подростков к ответственности.

Фото: Кирилл Акимов

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