В Волгограде запретили продажу копченой форели





В Волгограде коммерсант под видом семги продавал копченую форель. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

– Установлено, что ветеринарно-санитарным врачом на площадке предпринимателя оформлен производственный эВСД с несоответствием типа сырья вырабатываемой продукции. Так, из «форель радужная туша соленая» (мороженная) выработана продукция «брюшки сёмги холодного копчения», что не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением, – сообщили в ведомстве.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению.

– Кроме того, в адрес комитета ветеринарии области направлены соответствующие материалы для принятия мер реагирования в рамках компетенции. Производственные эВСД аннулированы, – уточнили в пресс-службе Россельхознадзора.