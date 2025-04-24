В Котельниково владелец КАМАЗа заплатил 128 тысяч за сброс веток в поле

В Волгоградской области владельцу КАМАЗа выставили «счёт» в 128 тысяч 770 рублей за сброс в поле растительных отходов. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, в такую сумму оценен ущерб, причиненный почвам в результате загрязнения территории мусором.

Сигнал об образовании свалки несанкционированных отходов около города Котельниково поступил от местного жителя. Сотрудники природоохранного ведомства и специалисты ЦЛАТИ по Волгоградской области выехали на место происшествия. Информация подтвердилась.

- Зафиксирован факт сброса растительных отходов на почву грузовым транспортным средством с государственным регистрационным номером А 282 АХ 34. Объем сброшенных на почву отходов составил 10 куб.м., - сообщили в управлении.





Собственника КАМАЗа привлекли к административной ответственности по ч. 3.3ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа, который был оплачен в срок. Ущерб, причиненный почвам, нарушитель также оплатил добровольно.

Фото Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора