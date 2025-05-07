Дзержинский районный суд Волгограда обязал местного жителя возместить ущерб почве в сумме 260 тысяч рублей, который был нанесен из-за сброса строительных отходов в неположенном месте, сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Факт сброса отходов с автомобиля КАМАЗ был установлен в ходе выездного обследования территории в рабочем поселке Городище вблизи здания по ул. Дорожников, 4.





- По результатам лабораторных исследований филиала ЦЛАТИ по Волгоградской области установлено, что сброшенные отходы отнесены к V классу опасности. Объем сброшенных на почву отходов составил 6 куб.м., - рассказали в природоохранном ведомстве.

В отношении нарушителя, которым было физическое лицо, начали административное расследование. Виновного в замусоривании территории привлекли к административной ответственности по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ. Ему был назначен штраф в сумме 40 тысяч рублей. Также был рассчитан ущерб, нанесенный природе, но добровольно нарушитель его не оплатил.

Решение суда вступило в законную силу.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора