Арбитражный суд Волгоградской области по иску Росприроднадзора взыскал более 6 миллионов рублей с ООО «Комус» в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском управлении Росприроднадзора.

Природоохранное ведомство уличило юрлицо в занижении экоплатежей, которые уплачиваются в соответствии с требованиями федерального закона «Об охране окружающей среды». Однако предприятие проигнорировало требование Росприроднадзора предоставить уточненную декларацию по НВОС и акт контроля за исчислением этого экоплатежа.





- Арбитражный суд Волгоградской области, апелляционная и кассационная инстанции поддержали позицию управления о взыскании задолженности по плате за НВОС и пени на сумму более 6 млн рублей в доход бюджета, - сообщили в ведомстве.

Взыскивать эти средства пришлось судебным приставам.

Напомним, что ООО «Комус» занимается деятельности по размещению отходов на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области. Ранее Росприроднадзор заявлял, что этот полигон давно исчерпал все мощности. Природоохранное ведомство добивается в судебном порядке запрета на эксплуатацию переполненного полигона с последующей рекультивацией объекта. Однако судебные тяжбы еще продолжаются.

Фото Нижне-Волжского управления Росприроднадзора