Расследования

«Подослали провокатора?»: жителю Фролово предложили взорвать завод после обращения в СК

Расследования 12.05.2025 13:00
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12.05.2025 13:00




Житель Фролово Волгоградской области Янош Малиновский, который участвовал в записи видеообращения к главе СК РФ, где люди жаловались на выбросы Донского электросталеплавильного завода, рассказал о шокирующем продолжении этой истории. Как сообщает ИА «Высота 102», пенсионер раскрыл подробности неожиданного поворота в видео, опубликованном в местных пабликах. 

По словам Яноша Малиновского, после записи видеообращения дело, наконец, начало двигаться. С жителем Фролово вышли на связь следователи СУ СК по Волгоградской области, с которыми он находится в постоянном контакте. 

Однако затем произошло непредвиденное. 

- 24 апреля ко мне присылают провокатора, проживающего на улице Разина. В тот день я в восемь часов утра ехал на работу со сварщиком. Он мне кричит, Янош, стой! Я остановился. И он мне говорит: «Что ты возишься с заводом? У меня есть друг. У него полно всякого оружия. Давай его взорвем и свалим на Украину». Я был в шоке. Я сказать ничего не мог. Я, конечно, его прогнал. Мы со сварщиком сели в машину – что делать? В этот же день я позвонил в Волгоград, сделал заявление. Мне ответили, что заявление должно быть в письменном виде. Тогда я 25 апреля обратился в полицию. Меня завели в кабинет, дали человека в штатском. Он спросил, где живет этот человек. Я ему сказал. Он записал мой телефон. Сказал, свяжется. Но после этого никто со мной не связался. Тогда я 28 апреля поехал в Волгоград, написал заявление, - заявил Янош Малиновский в видеролике. 

Пенсионер, кроме того, напомнил, что жители Фролово, которые участвовали в записи видеообращения, были без плакатов и лозунгов, не выдвигали никаких экономических и политических требований и не требовали закрыть завод. 

- У нас было требование – привести все в норму. 7 лет завод нас травит. А тут вдруг после нашего обращения вдруг и дума появилась, и общественный совет. Хотя сколько мы главе Фролово их направляли – в ответ ноль эмоций, - добавил Янош Малиновский, комментируя реакцию руководителя муниципалитета после общественной огласки ситуации.

Напомним, жители Фролово записали видеообращение главе СК РФ Александру Бастрыкину на фоне черного дыма, поднимающегося над  АО «Донской электросталеплавильный завод», с жалобой на плохую экологию. После этого последовала реакция главы Фролово Василия Данкова и руководства предприятия. 

В частности, глава Фролово заверил, что власти городского округа беспокоит экологическая ситуация на данном предприятии, где работают сотни фроловчан. А вопрос об улучшении экологической ситуации в городе, заявил чиновник,  рассматривался в марте с участием общественного совета и районной думы. 

В свою очередь руководство завода сообщило, что в 2024 году не было зафиксировано превышение предельно-допустимых концентраций веществ в окружающей среде. И отчиталось о проведенных работах по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также о планах и далее совершенствовать систему очистки на предприятии. 

Однако жители обратили внимание на несоответствие заявления руководства предприятия в части утверждения об отсутствии превышения предельно допустимых веществ в выбросах завод, основываясь на документе, полученным из Роспотребнадзора. В частности, в нем говорилось о том, что  пробы атмосферного воздуха, взятые в январе 2025 года, не соответствуют требованиям СанПиН по содержанию взвешенных частиц и других нерастворимых компонентов.

Впрочем, на заверениях руководства города и предприятия, что «все в порядке» и «все под контролем» дело не закончилось. Так, Янош Малиновский спустя несколько дней после записи видеообращения заявил, что администрация Фролово написала на него заявление в полицию за  «нарушение общественного порядка и общественной безопасности по ст. 20.2.КоАП РФ». Именно так расценили выступление отчаявшихся людей местные власти. Также пенсионер напомнил, что недавняя попытка фроловчан передать в администрацию Фролово обращение с жалобами на работу предприятия, под которым оставили подписи более 400 человек, не увенчалась успехом, так как людей просто не пустили в здание мэрии. 

К слову, сегодня, 12 мая, официально стало известно о реакции Александра Бастрыкина на призыв о помощи фроловчан. Глава СК РФ дал поручение проверить доводы жителей, в связи с чем СУ СК по Волгоградской области уже организовало доследственную проверку. 

Видео https://vk.com/officialfrolovo_new

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