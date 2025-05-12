Волгоград обогнал Москву и поставил рекорд по ценам на отели в мае

Стоимость жилья для туристов на майские праздники в Волгограде стала рекордной, обогнав Москву и Санкт-Петербург, передает V102.RU со ссылкой на данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Так, средняя стоимость ночи в отелях и гостиницах Волгограда в эти дни составляла примерно 6061 рубль, тогда как в Москве номер на майских праздниках можно было снять за 5411 рублей в сутки, а в Санкт-Петербурге - за 5667 рублей.

Напомним, что в период майских праздников в Волгограде почти в 10 раз выросла цена посуточной аренды жилья. Квартиры вблизи Мамаева кургана сдавали для туристов по 20-50 тысяч рублей за ночь.

Город-герой Волгоград с самым дорогим жильем для туристов в мае вошел в тройку самых популярных направлений, заняв третью строчку после Санкт-Петербурга и Москвы. В столицах путешественники в среднем проводят четыре ночи, тогда как в Волгограде остаются на три.

С 1 по 11 мая текущего года в список популярных направлений также вошли Минск и Брест (Беларусь), Калининград, Севастополь, Тула, Псков и Новороссийск. Самые дешевые цены на жилье для туристов пор этим патриотическим маршрутам были в Севастополе, где номер можно было снять за 3970 рублей в сутки.