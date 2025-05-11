Транспорт

В Волгограде реконструируют трамвайную ветку на Жилгородок

Транспорт 11.05.2025 13:44
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11.05.2025 13:44


В Дзержинском районе Волгограда продолжится реконструкция ветки наземного трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102», вслед за ул. Ангарской обновлён будет участок вплоть до конечной на ул. Космонавтов. В настоящее время компания-концессионер «ЭлектроТранспорт Плюс» объявила о подготовке к предстоящим работам. Организация ищет проектное бюро, готовое взяться за разработку документов.

Подрядчик будет отобран по итогу открытого аукциона. Ему предстоит предусмотреть реконструкцию 9,1 км путей, включая замену стрелочных переводов и разворотного кольца на Хорошева, где будет построено дополнительное тупиковое ответвление для отстоя подвижного состава на случай аварийных ситуаций.

Обновлена должна быть и контактная сеть. Госзаданием на разработку сметы предусмотрена замена отдельных участков контактной сети общей протяжённостью порядка 4,5 км.

Заложить в проект предстоит специалистам и замену всех остановочных павильонов с реконструкцией посадочных площадок. Последние будут адаптированы для нужд людей с ограниченными возможностями.

И остановочные площадки, и переходы через пути будут оборудованы уличным освещением. Также на отдельных участках вдоль трамвайной линии появится защитное ограждение.

Отметим, пакет документов, необходимый для начала строительства, победителю конкурса предстоит предоставить заказчику к 30 декабря 2025 года. На эти цели выделено 45 млн рублей. Подрядчик будет отобран во второй декаде мая.

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