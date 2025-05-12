В Волгограде суд запретил продажу маринованных грибов из-за ботулизма

Общество 12.05.2025 12:54
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12.05.2025 12:54
Центральный районный суд Волгограда запретил продажу грибов домашнего приготовления предпринимателю, который торговал ими в своем магазине. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, поводом для вмешательства ведомства послужило отравление волгоградца, у которого подозревали ботулизм. В рамках расследования этого случая маринованные грибы, которые отравившийся гражданин приобрел в торговой точке ИП Деревянченко В.В., были отправлены на экспертизу.
По результатам лабораторного исследования в продукции домашнего производства - грибах маринованных «Тополевая рядовка» - ботулотоксина не обнаружили. Кроме того, диагноз ботулизм у заболевшего впоследствии был снят.
Однако выяснилось, что предприниматель продавал продукцию, изготовленную в домашних условиях, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к условиям деятельности торговых объектов. В целях недопущения вреда гражданам в дальнейшем управление РПН обратилось с иском в суд с требованием запретить продажу домашней грибной консервации индивидуальному предпринимателю. Иск ведомства был удовлетворен – решение суда вступило в законную силу.
Фото V102.RU
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