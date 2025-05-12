«Красный октябрь» подтвердил результативность систем менеджмента качества и экологического менеджмента
Экономика 12.05.2025 11:14 Реклама
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12.05.2025 11:14 Реклама
На «Красном октябре» состоялся ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) и системы экологического менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Внешнюю проверку осуществляли специалисты компании «ТМС РУС» в течение четырех дней.
В рамках аудита эксперты анализировали деятельность предприятия на всех стадиях производства продукции, а также его воздействие на окружающую среду.
Изучая, как выстроены процессы систем менеджмента – их функциональность, результативность, соответствие внешним и внутренним требованиям, комиссия проводила интервью с сотрудниками «Красного октября», наблюдение за производственными участками, проверку наличия и порядка исполнения необходимой нормативной и технологической документации.
Особое внимание аудиторы уделили вопросу управления инфраструктурой: рассмотрели функционирование процессов внутренней и внешней коммуникации, подготовку персонала к действию в чрезвычайных ситуациях, а также экологические аспекты, например, соблюдение требований по обращению с отходами производства и потребления.
По результатам независимой аудиторской проверки эксперты подтвердили, что СМК и СЭМ «Красного октября» соответствуют требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
– Сертификаты соответствия служат дополнительным подтверждением для заказчиков, что предприятие справится с выполнением взятых на себя обязательств для поставки качественной металлопродукции в срок, – объяснили в отделе систем менеджмента качества.
Отметим, действие международных сертификатов, получаемых по итогам аудита, рассчитано на трехлетний период при условии проведения ежегодных наблюдательных аудитов в двух последующих годах для подтверждения сертификации.
Фото: Красный октябрь
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