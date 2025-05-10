В МЧС взяли на контроль уровень воды в Волге и Ахтубе

Сегодня, 10 мая, в ГУ МЧС России по Волгоградской области прокомментировали сообщение Гидрометцентра о выходе из берегов Волги и Ахтубы. По сообщению оперативного ведомства, вода спадает, а гидрологическая обстановка находится в МЧС на контроле.

По состоянию на 9 мая сброс воды на Волжской ГЭС составлял 15860 куб.м/с. С 10 по 16 мая планируемый среднесуточный сбросной расход воды будет составлять 14000 ±500 куб.м/с.

На 8 утра 10 мая на четырех гидропостах, расположенных на Волге и Ахтубе, уровень воды упал на 24 – 51 сантиметр.

Так, на гидропосту в Волгограде снижение воды в Волге отмечено на 51 сантиметр, в Светлом Яру – на 41 сантиметр. На реке Ахтуба на гидропосту в районе Ленинска уровень воды упал на 24 сантиметра, а в Средней Ахтубе на 43 сантиметра.

- В связи с уменьшением сброса воды через Волжскую ГЭС, прогнозируется снижение уровней воды в реках Волга и Ахтуба, - говорится в сообщении МЧС региона.

Напомним, что по данным Гидрометцентра России превышена отметка выхода воды на пойму в Волгограде, рабочем поселке Светлый Яр, в Ленинске и Средней Ахтубе. А согласно прогнозу, в ближайшие трое суток эта тенденция будет сохраняться.