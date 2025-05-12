Федеральные новости

Путин подписал указ о новой льготе для семей участников СВО

Федеральные новости 12.05.2025 12:16
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12.05.2025 12:16


Родственники раненых участников специальной военной операции смогут в качестве сопровождающих  бесплатно размещаться в санаториях на время реабилитации бойцов. Как сообщает V102.RU, указ, утверждающий данную льготу, подписал Владимир Путин. 

Согласно документу, мера поддержки распространяется на семьи военных, сотрудников полиции, Росгвардии, СК, ФСИН, судебных приставов, пожарных и добровольцев, которые после лечения были направлены на реабилитацию в ведомственную санаторно-курортную организацию. 

В бесплатную путевку для родственников входит питание и размещение. Также семьям будет обеспечен бесплатный проест до места лечения. 

Льготу смогут получить родители, супруги, совершеннолетние дети и внуки, дедушки, бабушки, братья и сестры военнослужащих. В качестве сопровождающего бесплатно к месту реабилитации может отправиться лишь один человек. 

Закон вступил в силу 8 мая и будет действовать в течение спецоперации и еще полгода после ее завершения. 

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