Общество

В Волгограде юбилей Победы отметили свыше 1 млн человек

Общество 12.05.2025 11:35
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12.05.2025 11:35


12 мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании подвёл итоги празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», за минувшие несколько недель в регионе прошло более 1 тыс. мероприятий, участие в которых приняли порядка 1 млн человек.

- Безопасность, порядок на улицах и в общественных местах обеспечивали порядка 8 тысяч сотрудников правоохранительных структур, частных охранных предприятий, членов казачьих и народных дружин. Несмотря на масштабность, многоплановость и многочисленность проведённых на территории Волгоградской области мероприятий, все они прошли на высоком организационном уровне, с соблюдением необходимых требований комплексной безопасности, - подчеркнул руководитель.

Отметим, по словам Андрея Бочарова, в Волгоградской области празднование юбилея Победы не ограничится началом мая. Утверждённая программа включает в себя мероприятия, которые будут проходить в течение 2025 и 2026 годов.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

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