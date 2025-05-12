Общество

В России ужесточат проверку водителей на опьянение

Общество 12.05.2025 10:14
0
12.05.2025 10:14

В России с 1 сентября могут изменить порядок медосвидетельствования водителей на состояние опьянения. Как сообщает V102.RU, Минздрав уже подготовил и опубликовал  соответствующий законопроект. 

Проверку водителей хотят сделать более доскональной – не только проверять дыхание на алкоголь, но также в обязательном порядке проводить анализ мочи на наркотики и проходить осмотр врачом. Для пострадавших в ДТП и людей с признаками наркотического или алкогольного отравления также будет предусмотрен обязательный сбор биоматериалов. 

Отказ от прохождения проверки будет официально фиксироваться как  «отказ от освидетельствования». Действовать закон будет до 2031 года. 

Сейчас за отказ от освидетельствования предусмотрен штраф до 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Если же водитель ранее привлекался к подобному правонарушению,  административный арест или такой же штраф.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.05.2025 14:00
Общество 12.05.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 12:54
Общество 12.05.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 11:35
Общество 12.05.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 11:26
Общество 12.05.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 11:14
Общество 12.05.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 11:07
Общество 12.05.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 11:06
Общество 12.05.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 09:47
Общество 12.05.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 09:28
Общество 12.05.2025 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 07:55
Общество 12.05.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 06:35
Общество 12.05.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2025 19:10
Общество 11.05.2025 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2025 11:24
Общество 11.05.2025 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2025 10:59
Общество 11.05.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2025 10:07
Общество 11.05.2025 10:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:00
Под Волгоградом мужчина вспорол себе живот во время покоса травыСмотреть фотографии
13:52
Опубликовано видео жуткого наезда на «ГАЗель» и людей под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:45
Работник горевшего в Волгограде автосервиса получил ожогиСмотреть фотографии
13:00
«Подослали провокатора?»: жителю Фролово предложили взорвать завод после обращения в СКСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
В Волгограде суд запретил продажу маринованных грибов из-за ботулизмаСмотреть фотографии
12:16
Путин подписал указ о новой льготе для семей участников СВОСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде юбилей Победы отметили свыше 1 млн человекСмотреть фотографии
11:26
В Волжском в День Победы бесследно пропал режиссер театра кукол Борис КасьяновСмотреть фотографии
11:14
«Красный октябрь» подтвердил результативность систем менеджмента качества и экологического менеджментаСмотреть фотографии
11:14
Волгоград обогнал Москву и поставил рекорд по ценам на отели в маеСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде началась повторная реставрация памятника морякам-североморцамСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области ожидается снижение уровня воды в рекахСмотреть фотографии
10:14
В России ужесточат проверку водителей на опьянениеСмотреть фотографии
09:52
Бастрыкин поручил разобраться в скандале во Фролово из-за вредных выбросовСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде запретили продажу копченой форелиСмотреть фотографии
09:28
В пойме реки Царицы освободили от мусора место обитания бобров и ондатрСмотреть фотографииCмотреть видео
09:00
Половине волгоградцев предрекли зарплаты в 100 тысяч через 6 летСмотреть фотографии
07:55
В Саратове открыли памятник «регулировщице Победы» Марии ЛиманскойСмотреть фотографии
07:22
В Волжском автоколонна №1732 отчиталась об убытке в 84,1 млн рублейСмотреть фотографии
06:35
Новые 4-дневные выходные ждут волгоградцев в июнеСмотреть фотографии
21:23
«Слава Богу, дети не пострадали»: в Волгограде семья участника СВО лишилась жильяСмотреть фотографии
21:10
«Спасибо, драгоценные!»: «Ротор» на выезде разгромил «КАМАЗ» со счетом 4:0Смотреть фотографии
20:11
Гремучая смесь: какие змеи в Волгоградской области таят реальную опасность для людейСмотреть фотографии
19:10
В Волгограде на 61 году скончался профессор ВолгГМУ Михаил ТуровецСмотреть фотографии
18:10
Обескуражили «морячек»: «Динамо-Синара» на выезде одержало трудовую победу над «Черноморочкой»Смотреть фотографии
16:46
«Челюсть сломана, тело — сплошной синяк»: толпа подростков зверски избила волгоградца на «Юбилейном»Смотреть фотографии
14:52
В Волгоградской области ипотечный рынок обрушился на 63,6%Смотреть фотографии
13:44
В Волгограде реконструируют трамвайную ветку на ЖилгородокСмотреть фотографии
12:58
«Меня спасли в аптеке»: женщине с давлением в Михайловской ЦРБ вызвали полицию вместо врачаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Бастрыкин вновь отреагировал на беспредел бездомных собак в ВолгоградеСмотреть фотографии
 