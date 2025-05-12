В России ужесточат проверку водителей на опьянение

В России с 1 сентября могут изменить порядок медосвидетельствования водителей на состояние опьянения. Как сообщает V102.RU, Минздрав уже подготовил и опубликовал соответствующий законопроект.

Проверку водителей хотят сделать более доскональной – не только проверять дыхание на алкоголь, но также в обязательном порядке проводить анализ мочи на наркотики и проходить осмотр врачом. Для пострадавших в ДТП и людей с признаками наркотического или алкогольного отравления также будет предусмотрен обязательный сбор биоматериалов.

Отказ от прохождения проверки будет официально фиксироваться как «отказ от освидетельствования». Действовать закон будет до 2031 года.

Сейчас за отказ от освидетельствования предусмотрен штраф до 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Если же водитель ранее привлекался к подобному правонарушению, административный арест или такой же штраф.