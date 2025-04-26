Исток зловонной реки обнаружили на юге Волгограда

В Волгограде сотрудники Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора проводят проверку по факту сброса стоков на почву. Как сообщили V102.RU в природоохранном ведомстве, сигнал об этом происшествии поступил из Красноармейского района. Инспекторы оперативно выехали на место.

- В рамках проведенного обследования (осмотра), установили, что на пересечении автодороги по проезду Бетонного и ул. Довженко проходит подземный коллектор с колодцем, расположенным в центре дороги. В результате неисправности канализационных сетей, производился сброс сточных вод на прилегающую к дороге территорию, - сообщили в управлении.

Установлено, что стоками загрязнено 21 кв.м. территории. Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области взяли пробы почвы. По результатам лабораторных исследований будет рассчитан ущерб и приняты меры в отношении виновного лица.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора