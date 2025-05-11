Происшествия

Бастрыкин вновь отреагировал на беспредел бездомных собак в Волгограде

Происшествия 11.05.2025 12:02
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11.05.2025 12:02


Председатель СК России Александр Бастрыкин вновь вынужден был обратить внимание на нарушение прав жителей Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз руководитель откликнулся на сообщения о держащих в страхе целый микрорайон стае бездомных собак. 7 мая животные покусали местную жительницу, проходившую по одной из улиц на территории посёлка Кирпичный завод №8.

При этом собаки здесь обитают уже давно, а их отлов, по словам волгоградцев, не был надлежащим образом организован.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Отметим, расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК. В ближайшее время региональным следователям предстоит представить в Москву доклад об установлении всех обстоятельств произошедшего, а также виновности ответственных лиц.

Фото: Следком

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