



Председатель СК России Александр Бастрыкин вновь вынужден был обратить внимание на нарушение прав жителей Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз руководитель откликнулся на сообщения о держащих в страхе целый микрорайон стае бездомных собак. 7 мая животные покусали местную жительницу, проходившую по одной из улиц на территории посёлка Кирпичный завод №8.

При этом собаки здесь обитают уже давно, а их отлов, по словам волгоградцев, не был надлежащим образом организован.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Отметим, расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК. В ближайшее время региональным следователям предстоит представить в Москву доклад об установлении всех обстоятельств произошедшего, а также виновности ответственных лиц.

Фото: Следком