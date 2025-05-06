Экология

Жители станицы в Волгоградской области построили для белых аистов новые «дома»

Экология 06.05.2025 06:30
0
06.05.2025 06:30


Белые аисты не покинули станицу Михайловскую Урюпинского района Волгоградской области после демонтажа старой водонапорной башни, где они гнездились с 2011 года. Как рассказали ИА «Высота 102» в облкомприроды, местные жители установили две искусственные платформы на железобетонных опорах для гнездования краснокнижных птиц. И аисты заботу станичников оценили, уже обустроившись на новых местах.

Между тем, добавили в ведомстве, в настоящее время в регионе готовятся переиздать Красную книгу Волгоградской области, добавив ее новыми сведениями, полученными по итогам мониторинга за фауной в Урюпинском, Еланском, Руднянском, Жирновском и Даниловском районах. Специалисты зафиксировали  разнообразие наземных позвоночных животных, включающее 3 вида земноводных, 3 вида рептилий, 85 видов птиц и 11 видов млекопитающих. 


Наблюдения показали, что в Еланском районе с 2010 года сохраняется территория обитания филинов. В Жирновском районе, в урочище Синие горы, замечено новое гнездовье орлана-белохвоста, а орёл-могильник занял новую территорию, сохранив близость к прежнему месту. Ещё одно гнездо орлана-белохвоста найдено в пойме реки Медведицы в Даниловском районе.

Фото облкомприроды 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
04.05.2025 11:03
Экология 04.05.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Экология
29.04.2025 12:00
Экология 29.04.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Экология
26.04.2025 06:57
Экология 26.04.2025 06:57
Комментарии

0
Далее
Экология
25.04.2025 18:44
Экология 25.04.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Экология
24.04.2025 07:35
Экология 24.04.2025 07:35
Комментарии

0
Далее
Экология
23.04.2025 08:52
Экология 23.04.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Экология
22.04.2025 21:30
Экология 22.04.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Экология
21.04.2025 16:57
Экология 21.04.2025 16:57
Комментарии

0
Далее
Экология
17.04.2025 06:37
Экология 17.04.2025 06:37
Комментарии

0
Далее
Экология
13.04.2025 09:03
Экология 13.04.2025 09:03
Комментарии

0
Далее
Экология
11.04.2025 19:40
Экология 11.04.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Экология
10.04.2025 21:30
Экология 10.04.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Экология
10.04.2025 21:15
Экология 10.04.2025 21:15
Комментарии

0
Далее
Экология
09.04.2025 21:27
Экология 09.04.2025 21:27
Комментарии

0
Далее
Экология
08.04.2025 10:48
Экология 08.04.2025 10:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:14
Минфин предложил освободить участников СВО от транспортных и земельных налоговСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области осталось 138 участников Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
10:37
Первый показ «Света Великой Победы» для широкой публики пройдет 7 маяСмотреть фотографии
10:36
Впервые за 22 года волгоградцы лишились SkypeСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде автомобиль LADA Granta сбил 8-летнюю девочку на пр. КанатчиковСмотреть фотографии
10:29
В Волгоградской области в апреле бесследно пропали 50 человекСмотреть фотографии
10:21
«Хор Турецкого» перед Днем Победы в Волгограде выступил в ООНСмотреть фотографии
10:15
Гигантские очереди выстроились к музею-панораме «Сталинградская битва» в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
Центр Волгограда с 6 по 9 мая станет пешеходнымСмотреть фотографии
09:24
Поезда на жд вокзале Волгограда 6 мая встретят под песню «День Победы»Смотреть фотографии
08:56
Личные вещи Чуйкова покажут на выставке в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:37
Власти уточнили предмет охраны на конно-бычьей желдороге под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:36
Гандболистки «Динамо-Синары» в Волгограде сыграли вничью с «Черноморочкой» Смотреть фотографии
08:16
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после ночных ограниченийСмотреть фотографии
08:04
Обладмин опубликовал зарплаты руководителей волгоградских дорожниковСмотреть фотографии
08:03
Власти выделят 60 млн рублей на Палласовский и Светлоярский оросительные каналыСмотреть фотографии
06:30
Жители станицы в Волгоградской области построили для белых аистов новые «дома»Смотреть фотографии
06:04
В Волгоградской области не хватает акушерок с зарплатой в 50 тысячСмотреть фотографии
21:16
Внедорожник с тремя семерками забрали у волгоградцаСмотреть фотографии
20:49
Бастрыкин поручил забрать в СК расследование избиения подростка в КраснослободскеСмотреть фотографии
20:21
Уцелел лишь кузов: в Волгограде на Верхней Ельшанке сгорел легковой автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
20:06
В Волгограде из-за ДТП трамваи №№2, 6 и 12 работают до «Завода Ахтуба»Смотреть фотографии
19:48
Волгоградская область на выборах в ГД лишится Красноармейского избирательного округаСмотреть фотографии
18:54
Волгоградские потребители уходят в онлайн за покупкамиСмотреть фотографии
18:23
В Волгограде виновник ДТП с троллейбусом остался без правСмотреть фотографии
17:49
Лейкоз выявили у коров в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:29
От Волгограда до Танзании: RT выпустил международный клип «Священная война»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:03
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне билайн запускает проект «Держим связь»Смотреть фотографии
16:55
На набережной Волгограда готовят сцену для «Хора Турецкого»Смотреть фотографии
16:53
Под Волгоградом на московской трассе образовался затор из-за эвакуации фурСмотреть фотографииCмотреть видео
 