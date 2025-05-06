Жители станицы в Волгоградской области построили для белых аистов новые «дома»





Белые аисты не покинули станицу Михайловскую Урюпинского района Волгоградской области после демонтажа старой водонапорной башни, где они гнездились с 2011 года. Как рассказали ИА «Высота 102» в облкомприроды, местные жители установили две искусственные платформы на железобетонных опорах для гнездования краснокнижных птиц. И аисты заботу станичников оценили, уже обустроившись на новых местах.

Между тем, добавили в ведомстве, в настоящее время в регионе готовятся переиздать Красную книгу Волгоградской области, добавив ее новыми сведениями, полученными по итогам мониторинга за фауной в Урюпинском, Еланском, Руднянском, Жирновском и Даниловском районах. Специалисты зафиксировали разнообразие наземных позвоночных животных, включающее 3 вида земноводных, 3 вида рептилий, 85 видов птиц и 11 видов млекопитающих.





Наблюдения показали, что в Еланском районе с 2010 года сохраняется территория обитания филинов. В Жирновском районе, в урочище Синие горы, замечено новое гнездовье орлана-белохвоста, а орёл-могильник занял новую территорию, сохранив близость к прежнему месту. Ещё одно гнездо орлана-белохвоста найдено в пойме реки Медведицы в Даниловском районе.

Фото облкомприроды