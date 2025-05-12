В пойме реки Царицы освободили от мусора место обитания бобров и ондатр

Общество 12.05.2025 09:28
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12.05.2025 09:28
В Волгограде в пойме реки Царицы от мусора избавили место обитания бобров и ондатр. Как сообщает V102.RU, экологическую акцию провели волонтеры движения «Экосистема» совместно с сотрудниками «ЭкоЦентра» и со студентами Волгоградского строительного техникума. В рамках акции, кроме того, молодым волгоградцам показали весь путь, который проходят отходы, начиная от мусорного бака до утилизации.
Напомним, что волонтеры обнаружили место обитания бобров в Ворошиловском районе в 2024 году. По информации активистов, здесь также были замечены и ондатры. К сожалению, территория, где расположились зверьки, была захламлена мусором. Активисты расчистили ее, после чего решили ежегодно выезжать на место для поддержания порядка.
– Мы действительно взяли за традицию очищать площадку от пластиковых бутылок, стекла и другого мусора. Сегодня это наш второй выезд в пойму реки Царицы, – рассказал председатель реготделения экологического движения «Экосистема» Игорь Фарафонов. – Недобросовестные волгоградцы, которые проживают вблизи гаражного массива ежегодно скидывают в овраг старые покрышки, строительный мусор и другие отходы. В связи с этим мы и решили организовывать нашу акцию.
За несколько часов волонтерами было собрано порядка 20 мешков с пластиковыми бутылками, автомобильными шинами и другим мусором. В пойме оказалась даже тележка из супермаркета, которую, очевидно сюда скинули недобросовестные волгоградцы.
Собранные отходы региональный оператор «ЭкоЦентр» направил на мусоросортировочный комплекс в городе Волжском. Здесь студенты узнали об этапах утилизации мусора – от разгрузки до его сортировки и отправки для дальнейшей переработки для вторсырья.
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