В Волгоградской области открыли детскую поликлинику в ярких тонах

Здравоохранение 05.09.2021 14:05
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05.09.2021 14:05
Детская поликлиника Быковской центральной районной больницы после капитального ремонта помещений переехала в новое здание. Ранее в здании на улице Волжская, 50 районного центра располагалась поликлиника для взрослого населения, а детская находилась в корпусе Быковской ЦРБ. Комитетом здравоохранения Волгоградской области было принято решение о капитальном ремонте здания и последующем размещении лечебной организации для детей. Капремонт и подготовка помещений стартовали в 2020 году. Сегодня поликлиника соответствует всем стандартам «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения.
Так, в холле оборудована большая игровая комната, установлен монитор с трансляцией развлекательных передач для детей. Внедрена навигация, позволяющая родителям маленьких пациентов тратить значительно меньше времени на поиск нужного кабинета, организована система информирования. Все кабинеты — офтальмолога, хирургический, УЗИ, неотложной помощи, прививочный, процедурный, врачей-педиатров и др. — оснащены современным оборудованием. Установили и новую мебель ярких цветов.
Решен и кадровый вопрос: дополнительно приняты врач-невролог и врач-педиатр. Прикреплённое детское население составляет порядка 5,5 тысячи человек.
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