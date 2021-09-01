Банк «Открытие» запускает акцию «Тест драйв» для малого бизнеса

Экономика 01.09.2021 15:40 Реклама
0
01.09.2021 15:40 Реклама
С 1 сентября в банке «Открытие» стартует акция «Тест драйв» для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Она предусматривает обнуление всех самых важных платежей для компаний этого сегмента и продлится до конца года.
В акции могут участвовать клиенты, открывшие первый расчетный счет в банке «Открытие» и одновременно подключившие пакет услуг «Свой бизнес» в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года.
В течение четырех месяцев с даты подключения к акции не будут взиматься комиссии за межбанковские платежи, переданные в банк с использованием систем ДБО, на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, на счета физических лиц в рамках зарплатных проектов сверх лимита, включенного в пакет услуг «Свой бизнес». Кроме того, до 31 декабря 2021 года включительно банк не будет брать комиссию и за внесение наличных по бизнес-карте в рамках пакета услуг «Свой бизнес».
Реклама
В Волгограде промышленные «угодья» ликвидируемого банка распродают на торгах01.09.2021 17:08
Экономика 01.09.2021 17:08
«Волгоградэнергосбыт» вернул «Волгоградмелиоводхозу» энергоснабжение и обязал погасить долги01.09.2021 17:01
Экономика 01.09.2021 17:01
Предприниматели могут воспользоваться предодобренным овердрафтом к расчетному счету в ВТБ01.09.2021 13:20
Экономика 01.09.2021 13:20
В Волгограде пройдет масштабный форум для молодежи «За бизнес»01.09.2021 12:59
Экономика 01.09.2021 12:59
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу МХК «ЕвроХим»01.09.2021 12:03
Экономика 01.09.2021 12:03
ВТБ начинает выдавать льготные кредиты на электромобили01.09.2021 10:27
Экономика 01.09.2021 10:27
Банк «Открытие» передал поддержку инфраструктуры сайта провайдеру КРОК Облачные сервисы01.09.2021 10:11
Экономика 01.09.2021 10:11
На волгоградских АГЗС закончился газ31.08.2021 19:32
Экономика 31.08.2021 19:32
Geely ATLAS PRO: Новое поколение популярного внедорожника31.08.2021 17:18
Экономика 31.08.2021 17:18
ВТБ Онлайн расширяет функционал для пользователей с нарушением зрения31.08.2021 16:25
Экономика 31.08.2021 16:25
Банк «Открытие» добавил электронную подпись на токене в интернет-банк для МСБ31.08.2021 14:42
Экономика 31.08.2021 14:42
Клиентам цифровой бухгалтерии ВТБ станет доступна юридическая помощь31.08.2021 13:16
Экономика 31.08.2021 13:16
Банк «Открытие»: почему склады и офисы в пандемию доходнее жилья31.08.2021 12:54
Экономика 31.08.2021 12:54
ВТБ увеличит размер государственной выплаты пенсионерам30.08.2021 15:54
Экономика 30.08.2021 15:54
Банк «Открытие»: ФРС не спешит сворачивать QE30.08.2021 15:19
Экономика 30.08.2021 15:19
Реклама