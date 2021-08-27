Первый в Волгограде аквапарк открылся под занавес лета

Общество 27.08.2021 14:53
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27.08.2021 14:53
В последние дни календарного лета в Волгограде открыли аквапарк, в который обещали пустить первых посетителей еще в конце июля. Это первый в городе парк водных развлечений, который раскинулся на площади 3,4 га в Кировском районе. Для развлечения горожан здесь построили 50-метровый волновой бассейн и шесть водных аттракционов с десятью спусками, включая 11-метровую горку.
Накануне мэрия сообщила, что с субботы, 28 августа, меняется схема движения вспомогательного маршрута №6а в связи с возросшей потребностью в общественном транспорте жителей сразу нескольких жилых комплексов на улице Санаторной, где находится первый в городе аквапарк.
Отметим, что в этом году волгоградцы испытывали недостаток пляжей. На эту ситуацию даже отреагировала прокуратура, внеся представление главе города в связи с непринятием надлежащих мер к оборудованию мест отдыха с купанием на реке Волга, а также не размещением предупреждающих и запрещающих знаков в местах, запрещенных для купания. Этим летом в городе-миллионнике были определены лишь две зоны отдыха у воды с купанием – в Красноармейском районе и на острове Сарпинский в Кировском, а также одна зона отдыха без купания в Советском районе на набережной имени Тулака. При этом, кстати, пляж на острове Сарпинский так и не открыли.
Фото с официальной страницы аквапарка "Акватория" Вконтакте
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