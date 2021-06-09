Первый в Волгограде аквапарк откроется в середине лета

Главное 09.06.2021 10:33
0
09.06.2021 10:33
В Кировском районе готовится к открытию первый в Волгограде аквапарк с 50-метровым волновым бассейном и шестью водными аттракционами с десятью спусками, включая 11-метровую горку. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, аквапарк станет ядром новой зоны семейного отдыха в районе застройки ЖК «Колизей» и ЖК «Санаторный». Открытие намечено на конец июля.
Ход строительства, начатого в 2020 году, сегодня проинспектировал губернатор Андрей Бочаров. Аквапарк займет 3,4 га земли на участке, безвозмездно переданном застройщику по региональному закону о реализации масштабных инвестпроектов. В строительство аквапарка инвестировано 500 млн рублей. На стройке работают более 100 человек и 20 единиц техники. Сейчас ведутся прокладка под землей инженерных сетей, устройство чаш бассейнов, монтаж опорных площадок под конструкции водных горок и аттракционов. Строятся детский, подростковый и волновой бассейны и аттракцион «Медленная река». На 90% завершено возведение административно-бытового комплекса, начаты отделочные работы и благоустройство вокруг него.
«Еще в 2018 году [здесь] был пустырь. Решение задач комплексного благоустройства территорий, создания современных парков, скверов, многопрофильных общественных пространств существенно влияют на качество жизни и настроение людей, — сказал Андрей Бочаров. — Эти вопросы становятся в один ряд с такими вопросами, как цена и качество жилья, наличие и доступность транспортной, социальной инфраструктуры. Люди все больше уделяют этому внимание. Здесь будет один из самых лучших открытых аквапарков в России. Нужно отметить существенное вложение средств застройщиком, который выполняет свои обязательства в полном объеме. Такой объект даст возможность развития Волгограда в целом».
Глава Волгограда Виталий Лихачев отметил, что сейчас обсуждается вариант строительства еще одного аквапарка в пойме реки Царицы в Центральном районе.
Реклама
За адреналином и без обид: опубликовано видео странной перестрелки школьников под Волгоградом08.06.2021 17:53
Главное 08.06.2021 17:53
Последователи "дела Голунова" осуждены в Волгоградской области07.06.2021 17:39
Главное 07.06.2021 17:39
Не склоняли и не давили: в военной части Волгоградской области проверили ход вакцинации от коронавируса07.06.2021 11:09
Главное 07.06.2021 11:09
В Волгограде скандального предпринимателя попросили из «захваченного» подземного перехода06.06.2021 09:16
Главное 06.06.2021 09:16
Полиция ищет устроившего стрельбу на Центральной набережной Волгограда05.06.2021 11:46
Главное 05.06.2021 11:46
Правоохранители занялись волгоградской «Памятью»04.06.2021 18:28
Главное 04.06.2021 18:28
В обезвоженном селе Волгоградской области сняли режим ЧС04.06.2021 09:31
Главное 04.06.2021 09:31
«Сдавали в рабство за 10 тысяч»: членам банды торговцев людьми в Волгоградской области грозит суровый срок02.06.2021 17:10
Главное 02.06.2021 17:10
Руководителю токсичной свалки под Волгоградом грозит уголовное дело02.06.2021 13:55
Главное 02.06.2021 13:55
В Волгограде готовятся к потопу на улицах01.06.2021 19:59
Главное 01.06.2021 19:59
«Единая Россия» озвучила победителей праймериз в Волгоградской области01.06.2021 17:40
Главное 01.06.2021 17:40
"Дедушка принес миллион": в Волгограде рухнули еще две финансовые пирамиды31.05.2021 19:16
Главное 31.05.2021 19:16
Врачей Волжского перинатального центра отправили в колонию за смерть роженицы31.05.2021 17:22
Главное 31.05.2021 17:22
День города в Волгоградской области отменили из-за низких темпов вакцинации от COVID-1931.05.2021 16:45
Главное 31.05.2021 16:45
Фестиваль в разгаре: тысячи волгоградцев пришли в ЦПКиО ради поп-артистов и блогеров29.05.2021 18:07
Главное 29.05.2021 18:07
Реклама