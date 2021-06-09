Первый в Волгограде аквапарк откроется в середине лета





В Кировском районе готовится к открытию первый в Волгограде аквапарк с 50-метровым волновым бассейном и шестью водными аттракционами с десятью спусками, включая 11-метровую горку. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, аквапарк станет ядром новой зоны семейного отдыха в районе застройки ЖК «Колизей» и ЖК «Санаторный». Открытие намечено на конец июля.





Ход строительства, начатого в 2020 году, сегодня проинспектировал губернатор Андрей Бочаров. Аквапарк займет 3,4 га земли на участке, безвозмездно переданном застройщику по региональному закону о реализации масштабных инвестпроектов. В строительство аквапарка инвестировано 500 млн рублей. На стройке работают более 100 человек и 20 единиц техники. Сейчас ведутся прокладка под землей инженерных сетей, устройство чаш бассейнов, монтаж опорных площадок под конструкции водных горок и аттракционов. Строятся детский, подростковый и волновой бассейны и аттракцион «Медленная река». На 90% завершено возведение административно-бытового комплекса, начаты отделочные работы и благоустройство вокруг него.





«Еще в 2018 году [здесь] был пустырь. Решение задач комплексного благоустройства территорий, создания современных парков, скверов, многопрофильных общественных пространств существенно влияют на качество жизни и настроение людей, — сказал Андрей Бочаров. — Эти вопросы становятся в один ряд с такими вопросами, как цена и качество жилья, наличие и доступность транспортной, социальной инфраструктуры. Люди все больше уделяют этому внимание. Здесь будет один из самых лучших открытых аквапарков в России. Нужно отметить существенное вложение средств застройщиком, который выполняет свои обязательства в полном объеме. Такой объект даст возможность развития Волгограда в целом».

Глава Волгограда Виталий Лихачев отметил, что сейчас обсуждается вариант строительства еще одного аквапарка в пойме реки Царицы в Центральном районе.