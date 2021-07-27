Глава Волгограда получил нагоняй от прокуратуры за отсутствие пляжей





На ситуацию с недостатком пляжей в городе-миллионнике отреагировали в прокуратуре. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе надзорного органа, прокурор Волгограда внес представление главе города в связи с непринятием надлежащих мер к оборудованию мест отдыха с купанием на реке Волга, а также не размещением предупреждающих и запрещающих знаков в местах, запрещенных для купания. В прокуратуре обратили внимание, что в Волгограде определены лишь две зоны отдыха у воды с купанием – в Красноармейском района и на острове Сарпинский в Кировском, а также одна зона отдыха без купания в Советском районе на набережной имени Тулака. При этом, кстати, пляж на острове Сарпинский до сих пор не открыт. А в остальных районах официально разрешенные, открытые зоны отдыха с купанием отсутствуют. Ранее в администрации Волгограда поясняли, что не могут открыть пляж на Сарпинском из-за плохих проб воды. Жителям Тракторозаводского, Центрального, Краснооктябрьского районов также негде купаться.

В прокуратуре Волгоградской области также отметили, что факты отсутствия запрещающих знаков и информации, непринятия органами местного самоуправления мер по организации летнего отдыха населения и обеспечения безопасности людей на воде имеют место практических во всех районах области. При этом сложившаяся на территории региона ситуация в сфере организованного отдыха и оздоровления детей, вызванная ограничительными мерами в связи с распространением коронавирусной инфекции, негативно повлияла на занятость, досуг и отдых детей, повысила риски их гибели и травматизма. Так, за истекший период 2021 года при различных обстоятельствах утонуло 18 несовершеннолетних. Большинство таких фактов зафиксировано на естественных водоемах, в местах, не оборудованных для купания.

В июне и июле текущего года в ходе купания на необорудованном для этого берегу р. Волга на территории Тракторозаводского и Красноармейского районов г. Волгограда утонули 2 подростка.

17 июля текущего года в р. Аксай Октябрьского района утонул не умевший плавать семнадцатилетний подросток, использовавший для плавания пустую 5-литровую емкость из-под воды.

18 июля, купаясь в р. Чир Суровикинского района, в присутствии не умевшего плавать отца утонули две одиннадцатилетние сестры.

Ранее двое малолетних детей двух и трехлетнего возраста, проживающие на территории Фроловского района, оставшись без присмотра родителей, ушли играть на пруд и утонули. Двухлетняя жительница Калачевского района плавала с матерью в р. Дон на надувном круге, который перевернулся. Спасти ребенка не удалось.

Гибель детей при отсутствии надзора родителей имела место на водоемах Николаевского, Дубовского, Клетского, Жирновского, Палласовского районов, Михайловки.

По фактам смерти в результате утопления 5 детей территориальными отделами СУ СК России по области возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

При этом установлено, что органами местного самоуправления не реализуются должным образом полномочия по созданию условий для массового отдыха населения, обустройства таких мест, а также обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, предусмотренные ст. 14-16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Напомним, до окончания купального сезона остается всего лишь месяц.