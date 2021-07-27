Общество

Глава Волгограда получил нагоняй от прокуратуры за отсутствие пляжей

Общество 27.07.2021 11:14
0
27.07.2021 11:14


На ситуацию с недостатком пляжей в городе-миллионнике отреагировали в прокуратуре. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе надзорного органа, прокурор Волгограда внес представление главе города в связи с непринятием надлежащих мер к оборудованию мест отдыха с купанием на реке Волга, а также не размещением предупреждающих и запрещающих знаков в местах, запрещенных для купания. В прокуратуре обратили внимание, что в Волгограде определены лишь две зоны отдыха у воды с купанием – в Красноармейском района и на острове Сарпинский в Кировском, а также одна зона отдыха без купания в Советском районе на набережной имени Тулака. При этом, кстати, пляж на острове Сарпинский до сих пор не открыт. А  в остальных районах официально разрешенные, открытые зоны отдыха с купанием отсутствуют. Ранее в администрации Волгограда поясняли, что не могут открыть пляж на Сарпинском из-за плохих проб воды. Жителям Тракторозаводского, Центрального, Краснооктябрьского районов также негде купаться. 
В прокуратуре Волгоградской области также отметили, что факты отсутствия запрещающих знаков и информации, непринятия органами местного самоуправления мер по организации летнего отдыха населения и обеспечения безопасности людей на воде имеют место практических во всех районах области. При этом сложившаяся на территории региона ситуация в сфере организованного отдыха и оздоровления детей, вызванная ограничительными мерами в связи с распространением коронавирусной инфекции, негативно повлияла на занятость, досуг и отдых детей, повысила риски их гибели и травматизма. Так, за истекший период 2021 года при различных обстоятельствах утонуло 18 несовершеннолетних. Большинство таких фактов зафиксировано на естественных водоемах, в местах, не оборудованных для купания. 
В июне и июле текущего года в ходе купания на необорудованном для этого берегу р. Волга на территории Тракторозаводского и Красноармейского районов г. Волгограда утонули 2 подростка. 
17 июля текущего года в р. Аксай Октябрьского района утонул не умевший плавать семнадцатилетний подросток, использовавший для плавания пустую 5-литровую емкость из-под воды. 
18 июля, купаясь в р. Чир Суровикинского района, в присутствии не умевшего плавать отца утонули две одиннадцатилетние сестры.
Ранее двое малолетних детей двух и трехлетнего возраста, проживающие на территории Фроловского района, оставшись без присмотра родителей, ушли играть на пруд и утонули. Двухлетняя жительница Калачевского района плавала с матерью в р. Дон на надувном круге, который перевернулся. Спасти ребенка не удалось. 
Гибель детей при отсутствии надзора родителей  имела место на водоемах Николаевского, Дубовского, Клетского, Жирновского, Палласовского районов,  Михайловки.
По фактам смерти в результате утопления 5 детей территориальными отделами СУ СК России по области возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
При этом установлено, что органами местного самоуправления не реализуются должным образом полномочия по созданию условий для массового отдыха населения, обустройства таких мест, а также обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, предусмотренные ст. 14-16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Напомним, до окончания купального сезона остается всего лишь месяц. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Общество
27.07.2021 10:31
Общество 27.07.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2021 10:21
Общество 27.07.2021 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2021 09:48
Общество 27.07.2021 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 19:28
Общество 26.07.2021 19:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.07.2021 17:26
Общество 26.07.2021 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 16:45
Общество 26.07.2021 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 16:22
Общество 26.07.2021 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 15:48
Общество 26.07.2021 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 15:03
Общество 26.07.2021 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 14:47
Общество 26.07.2021 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 14:04
Общество 26.07.2021 14:04
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 13:59
Общество 26.07.2021 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 13:24
Общество 26.07.2021 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 12:42
Общество 26.07.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 11:30
Общество 26.07.2021 11:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:10
«Ситуация тяжелая»: в Волгограде к ИВЛ подключили 20-летнюю пациентку с ковидомСмотреть фотографии
11:14
Глава Волгограда получил нагоняй от прокуратуры за отсутствие пляжейСмотреть фотографии
11:09
Кобыла чистокровной верховой породы конезавода компании «Сады Придонья» выиграла Большой Всероссийский призСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде напавший на полицейских с железным прутом водитель уезжает в колониюСмотреть фотографии
10:31
Военные напустили дыма в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Путин объявил благодарность главе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:01
Водитель-подросток покалечил троих детей под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:48
Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:31
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде произошло возгораниеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
Совхоз-гигант под Волгоградом выставили за долги на торгиСмотреть фотографии
19:28
День Волжского стал праздником для всех горожанСмотреть фотографии
18:36
«Нет реагентов»: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализовСмотреть фотографии
18:03
За попытку подкупить полицейского в Волгоградской области водитель получил срокСмотреть фотографии
17:52
Избирком зарегистрировал первых кандидатов в депутаты Госдумы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:26
Смертельный вал: коронавирус продолжает убивать жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:45
Полиция в Волжском допросила тиктокера в лодке на крыше машины и его друзейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:22
В Волгоградской области сделали миллион уколов от коронавирусаСмотреть фотографии
16:14
Продавшую поддельный сертификат медсестру задержали с поличным в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:48
Пострадавшую в страшном ДТП в Волгоградской области жительницу Оренбурга спасают врачиСмотреть фотографии
15:03
Полиция в Волжском ищет прокатившего на иномарке тиктокера в лодкеСмотреть фотографии
14:47
Волгоградку оштрафовали после отдыха в ТурцииСмотреть фотографии
14:04
Новой улице в Волгограде присвоили имя Героя РоссииСмотреть фотографии
13:59
В центре Волгограда перепахали скверСмотреть фотографии
13:32
Volkswagen Taos: новинка, которую ждалиСмотреть фотографии
13:24
Замгубернатора Волгоградской области наградил президентСмотреть фотографии
13:06
Под Волгоградом после смерти утонувшего в ванне младенца возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
12:42
В Волгоградской области в овощах нашли химиюСмотреть фотографии
11:39
«Маруся» на «Старт»: «Ростелеком» предлагает жителям Волгограда при покупке умной «Капсулы» бесплатную подписку на WinkСмотреть фотографии
11:30
«Даны поручения»: в Волгоградской области хотят привить 80% населенияСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области 14-летний водитель опрокинул машинуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 