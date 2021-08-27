В квартире волгоградцев из-под земли забил фонтан

Происшествия 27.08.2021 13:34
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27.08.2021 13:34
Жители дома №29 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда, измученные беспросветным существованием в аварийном доме и возникающими в связи с этим коммунальными проблемами, столкнулись с очередной бедой. «С 23 августа в квартире №4 в нашем доме бьет фонтан воды из-под полов. Жить в квартире невозможно – в комнатах сильная влажность. Самое ужасное, что вода уходит под дом. А фундамента у нашей двухэтажки нет. Он стоит прямо на земле. Боимся, что дом просто рухнет, а нас – завалит», - поделились жильцы дома.
По словам волгоградцев, фонтан в квартире забил после того, как на прошлой неделе рядом с домом прорвало трубу. Тогда, напомним, из-за гидравлического удара «Концессии водоснабжения» ликвидировали около 20 аварий на водопроводе в Кировском районе города.
Жители дома уже обратились в управляющую компанию «Жилищный стандарт» за помощью, но помощи пока нет. «Приходили рабочие, посмотрели и ушли», - рассказали информагентству горожане, проживающие в несчастливом доме. Когда ликвидируют фонтан в квартире №4, сотрудники УК не пояснили.
Корреспонденту ИА «Высота 102» также не удалось дозвониться в управляющую компанию. Напомним, недавно УК «Жилищный стандарт» была оштрафована госжилинспекцией Волгоградской области на 150 тысяч рублей за несоблюдение требований об организации аварийно-диспетчерской службы. В органе исполнительной власти пояснили, что отсутствие специализированной службы по обслуживанию жилищного фонда является основанием для лишения управляющей компании лицензии.
Между тем, так и не дождавшись помощи от УК, люди обратились в администрацию Волгограда, где пообещали вмешаться в эту ситуацию. "Воду отключили во всем квартале, сидим, ждем, но пока никто не приехал", - рассказали последние новости жители аварийного дома.
И вот, как сообщили волгоградцы, только что авария в доме №29 по ул. Воронкова была все-таки устранена. На это коммунальщикам потребовалось пять дней.
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