Расследования

В волгоградские клиники поставляли фальсификат для реставрации зубов

Расследования 27.08.2021 09:32
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27.08.2021 09:32


Директор и менеджер коммерческой организации обвиняются в обороте фальсифицированных медицинских изделий, которые поставлялись в волгоградские клиники. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, обвиняемым инкриминируется п. "а" ч.2 ст.238.1 УК РФ (обращения фальсифицированных медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
По данным следствия, фигуранты уголовного дела приобрели у частного лица реставрационные материалы и адгезив, используемые в стоматологической отрасли, которые, согласно экспертному исследованию, не соответствуют аналогичным образцам оригинальной продукции, в связи с чем, могут представляют угрозу для жизни и здоровья людей. Указанный фальсификат впоследствии реализовывался в различные волгоградские клиники.
В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в прокуратуру района. 

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