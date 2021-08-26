Здравоохранение 26.08.2021 13:27
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26.08.2021 13:27
Жители двора дома №8 по ул. Восточно-Казахстанской в Дзержинском районе Волгограда стали участниками пилотной акции по вакцинации от коронавируса. Сегодня во двор этого дома приехала мобильная бригада медиков из поликлиники №28, о визите которых проживающих здесь волгоградцев предупредили заранее, расклеив на дверях подъездов объявления.
Впрочем, 68-летняя пенсионерка Валентина Косарева решила перепроверить, действительно ли приедут врачи прививать от коронавируса прямо во двор? Позвонила и убедилась - все чистая правда. «У меня немало хронических заболеваний, поэтому я сначала побаивалась вакцинироваться, - призналась женщина. – К тому же не хотелось в такую жару идти в поликлинику. Но я посоветовалась с врачом, мне порекомендовали сделать прививку «ЭпиВакКороной». Вот сегодня решилась. А как же – без прививки никуда, болеть очень не хочется. Тем более, это так удобно – не надо стоять в очередях. Вышел из дома – и получил прививку».
А 72-летняя Александра Александровна Аблиязова уже болела коронавирусом, вылечилась в феврале. «Слава богу, у меня заболевание протекало в средней степени тяжести, а вот трое моих соседей по даче умерли, - рассказала пенсионерка. - Я решила привиться, но в поликлинику идти не хотела – если честно, боялась заразиться. Обрадовалась, когда узнала, что можно вакцинироваться прямо у дома. Буду делать прививку, как переболевшая, «Спутником лайтом».
Желающих привиться во дворе своего дома оказалось достаточно – пенсионеры сначала заполняли анкету, затем врач измеряла пожилым людям давление, температуру. На безопасном друг от друга расстоянии волгоградцы на лавочках ожидали приглашения в карету скорой помощи, где и проходила сама процедура.
Заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники №28 Елена Прохватилова рассказала, что идея организации выездов мобильных бригад в жилые кварталы возникла после анализа возрастных категорий волгоградцев, которые вакцинируются от коронавируса. «Мы зафиксировали, что среди них – очень мало жителей старше 60 лет. Чтобы охватить и эту часть населения, было решено как можно больше упростить для них этот процесс. Ведь многим пенсионерам просто физически тяжело добраться до поликлиники», - рассказала она.
По словам медиков, вакцинация в условиях мобильных бригад проходит при строгом соблюдении мер, которые обязательны и при получении прививок в поликлиниках. Так, на каждого пациента предусматривается индивидуальная пара перчаток, вакцина хранится в переносных холодильниках при необходимой температуре. Медработников порадовало, что пенсионеры, которые воспользовались такой необычной услугой, искренне благодарили врачей за отличную идею приехать к ним в гости с такой благородной миссией.
Напомним, в настоящее время в Волгоградской области пункты вакцинации от коронавируса работают не только в поликлиниках, но и в торговых и в торгово-развлекательных комплексах. Самый крупный пункт действует в музее "Россия - моя история". По последним данным, уже более 800 тысяч жителей региона получили защиту от COVID-19.
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