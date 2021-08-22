Владимир Путин пообещал пенсионерам и военным по 10 и 15 тысяч рублей





Президент Владимир Путин заявил о необходимости разовых выплат пенсионерам и военнослужащим. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт «Единой России», эти предложения прозвучали на встрече главы государства с представителями «Единой России» по обсуждению народной программы партии, которая проходит на площадке Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

Выплата в размере 10 тысяч рублей должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих. Ее также должны получить и военные пенсионеры.

«Министерство обороны при моем согласии индексировало и осуществляло дополнительные выплаты военнослужащим. Правительство предпринимает действия, чтобы снизить инфляционные процессы в те рамки, которые бы соответствовали планам развития экономики и социальной сферы. И запланированные индексации по инфляции, ее недостаточно. Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тысяч рублей. Нужно будет «Единой России» и правительству это проработать», - сказал Владимир Путин.



