



Волгоградский «Ротор» уступил воронежскому «Факелу» в матче 7-ого тура первенства ФНЛ – 0:1. Как сообщает ИА «Высота 102», трибуны стадиона в Воронеже частично были заполнены болельщиками, в том числе и фанатами "Ротора". Волгоградцы на первых минутах создали два опасных голевых момента, но вратарь соперника спас команду от пропущенных мячей. Далее игра выровнялась, пока в середине первого тайма полузащитник «Ротора» Николай Кипиани не нарушил правила в штрафной площади «Ротора». И игрок «Факела» умело реализовал 11-метровый, открыв счет в матче. Игроки «Факела» могли забить еще и второй гол, когда один из футболистов совершил опасный выход один на один с вратарем «Ротора», но так и не переиграл голкипера.

Второй тайм начался с нескольких опасных атак у ворот «Ротора». Ситуацию снова спас вратарь волгоградцев, но ближе к середине тайма «Ротор» сумел завладеть мячом и инициативой в попытках сравнять счет. Но результата это не принесло. В конечном итоге «Ротор» потерпел первое поражение в сезоне – 0:1.