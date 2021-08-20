Избирком аннулировал регистрацию кандидата в Госдуму от Волгоградской области





Избирательная комиссия Волгоградской области аннулировала регистрацию кандидата в депутаты Государственной Думы Евгения Филиппова. Партия «Гражданская платформа», которая выдвинула Филиппова по Михайловскому округу №83, отозвала его, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком. По аналогичному основанию ЦИК России накануне исключил Филиппова из федерального списка «Гражданской платформы».

Напомним, самозанятый 35-летний житель Волгограда с высшим образованием Евгений Филиппов подал документы о выдвижении в ИКВО 14 июля. Спустя два дня он предоставил пакет бумаг для регистрации.

До выборов в Государственную Думу восьмого созыва осталось меньше месяца. Голосование пройдет 17-19 сентября.

Фото: ИКВО.