Выборы

Избирком аннулировал регистрацию кандидата в Госдуму от Волгоградской области

Выборы 20.08.2021 17:44
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20.08.2021 17:44


Избирательная комиссия Волгоградской области аннулировала регистрацию кандидата в депутаты Государственной Думы Евгения Филиппова. Партия «Гражданская платформа», которая выдвинула Филиппова по Михайловскому округу №83, отозвала его, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком. По аналогичному основанию ЦИК России накануне исключил Филиппова из федерального списка «Гражданской платформы».
Напомним, самозанятый 35-летний житель Волгограда с высшим образованием Евгений Филиппов подал документы о выдвижении в ИКВО 14 июля. Спустя два дня он предоставил пакет бумаг для регистрации.
До выборов в Государственную Думу восьмого созыва осталось меньше месяца. Голосование пройдет 17-19 сентября.
Фото: ИКВО.

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