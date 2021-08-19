В Волгограде закупают аппарат ИВЛ для новорожденных

Здравоохранение 19.08.2021 17:41
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19.08.2021 17:41
Аппарат ИВЛ с гарантированным объемом для дооснащения отделения реанимации новорожденных приобретут для перинатального центра №2 в Советском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, устройство предназначено для проведения длительной респираторной поддержки у новорожденных и недоношенных детей.
К закупаемой технике предъявляются высокие требования. В частности, это наличие триггерной системы для обеспечения чувствительности аппарата к попыткам вдоха пациента, съемной панели управления, автоматического переключения при сбое подачи кислорода, цветного сенсорного дисплея. Аппарат ИВЛ должен быть также оснащен проксимальным и анемометрическим датчиками потока для высокой точности измерений, в том числе у пациентов с крайне низким весом.
Техника должна обеспечивать новорожденным принудительную, вспомогательную и синхронизированную вентиляцию. Аппарат должен подавать сигналы тревоги в ряде случаев, в том числе при отсоединении пациента и неисправности датчика потока.
Технику необходимо поставить непосредственно в перинатальный центр на улице Маршала Василевского, 70 в течение 60 дней с момента подписания контракта. Поставляемое оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года, в оригинальной заводской упаковке. Поставщик должен произвести сборку и монтаж аппарата, произвести его ввод в эксплуатацию и обучить персонал обращению с ним. Победителя электронного аукциона с начальной ценой 4,6 млн рублей определят 27 августа.
Помимо этой техники облздрав Волгоградской области проводит закупку еще 60 аппаратов ИВЛ для взрослых и детей. Их должны поставить в 22 учреждения здравоохранения, в том числе детскую больницу №8 в Волгограде, куда госпитализируют больных коронавирусом. В настоящее время идет работа комиссии, ожидается протокол определения поставщика. После заключения контракта компания должна доставить аппараты ИВЛ в течение 10 дней.
Фото: сообщество перинатального центра №2 ВКонтакте.
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