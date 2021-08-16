Происшествия

В Волгограде перевернулась иномарка с пенсионеркой за рулем

Происшествия 16.08.2021 11:05
0
16.08.2021 11:05


68-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Сузуки», пострадала в аварии, которая произошла накануне в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, машина с пенсионеркой за рулем двигалась по ул. Рабоче-Крестьянской в сторону ул. Калинина. В какой-то момент машина потеряла управление, врезалась в металлический забор и опрокинулась. Водителя доставили в больницу. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
16.08.2021 08:06
Происшествия 16.08.2021 08:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.08.2021 20:00
Происшествия 15.08.2021 20:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.08.2021 15:43
Происшествия 15.08.2021 15:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.08.2021 14:26
Происшествия 15.08.2021 14:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.08.2021 10:07
Происшествия 15.08.2021 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.08.2021 10:00
Происшествия 15.08.2021 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.08.2021 13:15
Происшествия 14.08.2021 13:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.08.2021 09:34
Происшествия 14.08.2021 09:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.08.2021 09:25
Происшествия 14.08.2021 09:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2021 20:08
Происшествия 13.08.2021 20:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2021 17:17
Происшествия 13.08.2021 17:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2021 11:07
Происшествия 13.08.2021 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2021 10:16
Происшествия 13.08.2021 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2021 10:03
Происшествия 13.08.2021 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2021 17:33
Происшествия 12.08.2021 17:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:58
Не хуже, не лучше: в Волгоградской области остается высокой заболеваемость коронавирусомСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде задержали серийного взломщика банкоматовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Новый старт: дома в центре Волгограда обрели заботливую УКСмотреть фотографии
11:54
Глава турфирмы в Волгограде идет под суд за обман 36 клиентовСмотреть фотографии
11:51
В Волгоградской области заканчиваются места для лечения ковидниковСмотреть фотографии
11:37
В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по обвинению волгоградского генерала в терроризме (ФОТО)Смотреть фотографии
11:05
Прокуратура из-за ковида рекомендует волгоградцам жаловаться письменноСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде перевернулась иномарка с пенсионеркой за рулемСмотреть фотографии
10:26
Руководители технических служб ТМК обсудили стратегию развития компании в современных условияхСмотреть фотографии
09:57
Газпромбанк снизил ставку по льготной ипотеткеСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области за один месяц закрылись 312 организацийСмотреть фотографии
08:58
Паспорт и СНИЛС: ВАИЖК выдает ипотеку по двум документамСмотреть фотографии
08:29
Мост через Волжскую ГЭС готовят к открытиюСмотреть фотографии
08:06
В Волгограде живший у друга на даче пенсионер пропал при загадочных обстоятельствахСмотреть фотографии
20:00
Ковидные палаты больницы на севере Волгоградской области залило во время капремонта крышиСмотреть фотографии
18:54
«Сложатся как карточный домик»: волгоградцы спасают свои многоэтажки от падения в оврагСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Московская компания пытается помешать продаже имущества завода-банкрота в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:43
Вылетевшим в Волгоград пассажирам пришлось заменить самолетСмотреть фотографии
15:08
Из кранов в домах жителей Волгоградской области полилась грязная жижаСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде 3-летний ребенок разбился, выпав из окнаСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде половину тракторного рынка пообещали снести к 1 декабряСмотреть фотографии
11:20
С Днем рождения поздравляет Виктора Сергеевича Зверева Российская Гостиничная АссоциацияСмотреть фотографии
11:03
Волгоградцы недовольны ремонтом улицы в частном сектореСмотреть фотографии
10:07
Бесправный водитель протаранил автобус в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:00
Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Реку в Волгоградской области признали опасной для купанияСмотреть фотографии
21:06
«Ротор» сыграл вничью с «Балтикой» на «Волгоград Арене» - 1:1Смотреть фотографии
18:48
Получение лекарств от COVID-19 превратилось в квест в поликлиниках ВолгоградаСмотреть фотографии
17:02
Программисты, юристы, строители и судьи: кем хотят быть юные волгоградцыСмотреть фотографии
14:20
Двухлетний ребенок умер от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 