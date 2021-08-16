В Волгограде перевернулась иномарка с пенсионеркой за рулем

Происшествия 16.08.2021 11:05
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16.08.2021 11:05
68-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Сузуки», пострадала в аварии, которая произошла накануне в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, машина с пенсионеркой за рулем двигалась по ул. Рабоче-Крестьянской в сторону ул. Калинина. В какой-то момент машина потеряла управление, врезалась в металлический забор и опрокинулась. Водителя доставили в больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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