









Три новых иска готовятся подать жители пяти многоквартирных домов №№2, 2а, 4, 6 и 8 по улице Тургенева в Дзержинском районе Волгограда, чтобы спасти свои многоэтажки от падения со склона реки Царицы. Люди надеются через суд добиться признания территории вдоль оврага оползневой и обязать мэрию устранить риск схода оползня, рассказал ИА «Высота 102» местный житель и юрист Сергей Сагумянц.

Первые современные данные об оползневой опасности были получены в 1979 году: тогда проводились инженерно-геологические изыскания с бурением. В 1988 году здесь произошла серия оползней, и предельная граница распространения оползневых деформаций в точности достигла границы обозначенной в 1979 году оползнеопасной зоны. С грунтом обвалились деревья, опоры ЛЭП и некапитальные сооружения, возникла угроза разрушения домов №№2, 2а, 4 и 6 по улице Тургенева. Городские власти в срочном порядке построили контрбанкет: на протяжении года сюда свозили горячий металлический шлак и буквально впечатывали его бульдозерами в склон. Опасность миновала, и территорию исключили из перечня оползневых зон.





С конца 1990-х годов контрбанкет начали «разрабатывать» экскаваторами неизвестные охотники за металлом. Местные жители видели это, скандалили с варварами, обращались в милицию, но безрезультатно. К 2010 году защитное сооружение было полностью разрушено и перестало выполнять свои функции. Склон вновь перешел в состояние предельного равновесия, говорится в инженерно-геологическом заключении ООО «ГеоСИМ», выполненном геологом Алексеем Самусь. С тех пор жители ведут битву за его укрепление, обивая пороги правоохранительных органов, судов и администрации Дзержинского района.





В конце 2010 года Центральный районный суд Волгограда по иску прокурора Дзержинского района обязал администрацию Волгограда в двухмесячный срок обследовать опасный склон и принять меры к его укреплению. Мэрия обратилась в полицию с заявлением об уничтожении имущества, то есть контрбанкета, и причинении ущерба в размере 300 млн рублей. Исполнение судебного решения было приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела, рассказал Сергей Сагумянц. Однако расследование ни к чему не привело и было прекращено в связи с истечением срока давности, расхитители металлического шлака остались безнаказанными.

Тем не менее, в 2011 году администрация заказала и получила от ФГУ ГП «Волгагеология» результаты обследования склона. В 2012 году ООО «ЭкоПроект-Волга» за 3,4 млн рублей разработало проект по восстановлению разрушенного контрбанкета, он прошел госэкспертизу, но дальше дело не пошло.

«Бюджетом Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов… средства на данный объект в объеме, достаточном для производства соответствующих работ, не предусмотрены, – говорится в ответе администрации Дзержинского района на запрос жителей, подписанном заместителем главы Сергеем Блошкиным 2 сентября 2019 года. – Комитет [по строительству администрации Волгограда] в своих предложениях к бюджету Волгограда на 2020 г. заявил потребность в размере 18 млн рублей на реализацию проекта «Восстановление разрушенного контрбанкета по ул. Тургенева в Дзержинском районе г. Волгограда».





В 2019 году чиновники активизировались, правда, в ином направлении: администрация Дзержинского района распорядилась демонтировать металлические гаражные боксы, находящиеся на кромке склона.

«Прокуратура подавала в суд заявления с требование принять обеспечительные меры, чтобы остановить снос гаражей, потому что они «бронируют» кромку опасного склона, не дают ей размокнуть во время дождей. Ни одна из инстанций не встала на нашу сторону», – рассказал житель дома №6 на улице Тургенева Юрий Кудряшов. В итоге несколько боксов снесли. «По информации комитета по строительству администрации Волгограда, нестационарные объекты, расположенные на склоне оврага, не могут служить укрепительными сооружениями», – заявили в пресс-службе мэрии в ответ на редакционный запрос.





Эксперты с чиновниками не согласны. «Демонтаж временных сооружений (гаражей)… может нарушить сложившийся водный баланс территории, – сделал вывод геолог Алексей Самусь в своем заключении. – Сезонные атмосферные осадки, особенно в многоводный период (подобно ливням июля 2018 г., размывшим склон у стадиона Волгоград-Арена), могут привести к размыву бровки склона, переувлажнению склона и появлению новых оползневых деформаций, что… может представлять опасность для жизни и здоровья людей, а также их имущества».

Сейчас инициативная группа местных жителей готовит в Дзержинский районный суд три иска: о признании территории оползневой и ее постановке на соответствующий учет, об установлении факта разрушения контрбанкета и об обязании администрации Волгограда устранить риски схода оползня. «Дома эти 60-х годов постройки, они просто сложатся как карточные домики, погребая под собой жителей, про имущество уже речь и не идет. От дома №4 до края оврага осталось всего 18 метров», – пояснил Сергей Сагумянц.





Между тем, администрация Дзержинского района не видит в сползающем склоне Царицы угрозы домам. «Управляющая компания, обслуживающая многоквартирные дома №№4 и 6 по ул. Тургенева, следит за состоянием строительных конструкций зданий, – сообщили в пресс-службе мэрии. – Для наблюдения специалистами УК установлены на конструкциях специальные контрольные маяки. По информации УК изменений в показаниях маяков не зафиксировано».

Кроме того, в июле этого года выяснилось, что разработанный в 2012 году проект восстановления контрбанкета требует актуализации. «В ходе доработки будет принято решение о способах укрепления склонов (контрбанкет или иное)… существуют другие технологии, которые также будут проработаны в рамках актуализации проекта», – говорится в официальном комментарии администрации Волгограда.